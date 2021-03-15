Обанкротился воронежский промышленник Олег Малышев

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом известного воронежского предпринимателя, создателя промышленной группы «Содействие» Олега Малышева. Об этом сообщается в опубликованном решении суда.

В отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества на полгода. Финансовым управляющим утвержден Андрей Чурляев из СРО «Дело». О признании господина Малышева банкротом в суд ходатайствовала по итогам процедуры реструктуризации долгов предыдущий финансовый управляющий бизнесмена Яна Лямина.

В ноябре 2018 года иск к бизнесмену подало ПАО «ТНС энерго Воронеж». Энергетическая компания потребовала с предпринимателя 5,3 млн руб. долга. Он возник по поручительству Олега Малышева за дружественное ему ООО «Промплощадка». Между этой компанией и «ТНС энерго Воронеж» был заключен договор уступки права требования за потребленную электроэнергию с марта 2015 по декабрь 2016 года.

Сам господин Малышев на момент подачи иска говорил “Ъ-Черноземье”, что «не видит перспектив» у дела о своем банкротстве: «Это абсолютно техническая процедура. Я подстраховал товарища, помог ему с поручительством».

Контролирующими кредиторами в банкротстве господина Малышева могут стать Россельхозбанк и Сбербанк, а не первоначальный истец

В октябре 2020-го суд включил в реестр требований кредиторов предпринимателя долги перед банком на около 150 млн руб. Долги накопил по кредитам 2013-2014 годов ранее принадлежавший господину Малышеву завод ОАО «Первомайскхиммаш» в Тамбовской области, а бизнесмен выступал поручителем. Кроме того, в декабре 2020-го Сбербанк заявил в суд о долгах бизнесмена по кредитам на сумму более 200 млн руб.

Стоимость конкурсной массы в банкротстве господина Малышева пока неизвестна. По словам близкого к процедуре источника “Ъ-Черноземье”, в нее могут быть включены доли бизнесмена в его компаниях «Спецстальтехмонтаж» и «Нафтаэко», а так же автомобиль, мотоцикл и недвижимость в пригороде Воронежа.

Подробнее о предпосылках к банкротству читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Для возврата долга не хватило "Содействия"».

Сергей Калашников