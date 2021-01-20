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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сбербанк отогнали от тамбовских госпредприятий

Тамбовскую управляющую компанию пока не будут банкротить

Коммерсантъ (Воронеж) от

ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» (ТУК), отвечающее за развитие крупных госпредприятий региона, смогло отложить начало банкротства: арбитражный суд оставил без рассмотрения соответствующее заявление Сбербанка. Он пытается вернуть 220 млн руб. долга государственного завода «Первомайскхиммаш» по кредитам; одним из поручителей по ним выступала ТУК. Арбитражный суд посчитал, что пока у компании и завода еще действует полугодовая отсрочка от выплаты долга: переноса выплат УК смогла добиться в октябре, напомнив суду о своей значительной роли в экономике Тамбовщины. Эксперты считают, что, если власти не начнут гасить долги, ТУК может грозить банкротство уже в ближайшие месяцы.


Арбитражный суд Тамбовской области в середине января вынес определение об оставлении заявления Сбербанка о банкротстве ТОГУП без рассмотрения. Пока опубликована только резолютивная часть документа.

Из более ранних судебных документов следует, что Сбербанк пытается взыскать с региональной компании около 220 млн руб. Это задолженность по кредитам АО «Первомайскхиммаш» (подконтрольно региону), обеспеченная залогами имущества самого предприятия и ряда других организаций, находящихся в собственности Тамбовской области. Одной из таких организаций стала ТУК. Всего в документах фигурируют 12 юрлиц и физлиц, связанных с предоставлением залогов. Среди них — издательский дом «Мичуринск», Корпорация развития Тамбовской области и комитет по управлению имуществом обладминистрации.

Договоры об открытии кредитных линий для «Первомайскхиммаша» и допсоглашения к ним заключались в 2014–2018 годах. Но завод не смог обслуживать долг. В 2019-м Сбербанк обратился в Первомайский райсуд Тамбовской области с требованием взыскать задолженность. В рамках разбирательства 12 ответчиков заключили мировое соглашение с истцом, согласно которому они обязались выплатить долг. При нарушении условий соглашения банк мог обратиться в суд за выдачей исполнительных листов для возврата долга и обращения взыскания на предметы залога. На тот момент в деле фигурировала сумма долга в 210 млн руб., к концу 2020 года она выросла еще примерно на 10 млн руб.

6 июля 2020 года Сбербанк получил исполнительный лист для взыскания долга. Но 7 октября ТУК обратилась в Первомайский райсуд с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения взыскания. В компании сослались на «тяжелое имущественное положение», «значение деятельности ТУК для экономического и социального развития региона», а также на «возможность исполнения решения суда после предоставления отсрочки». 16 октября суд удовлетворил это заявление, отложив выплаты на полгода (определение вступило в силу 10 ноября). Тем не менее в том же месяце Сбербанк обратился с заявлениями о банкротстве «Первомайскхиммаша» и ТУК. Наблюдение в АО «Первомайскхиммаш» пока не введено, о требованиях к этому юрлицу помимо банка пока заявила только ФНС.

В рамках рассмотрения заявления о банкротстве ТУК Сбербанку в ноябре 2020-го удалось добиться ареста ее активов на 198 млн руб. (на оставшиеся 23,7 млн руб. требования обеспечены залогом), а уже в декабре обеспечительные меры были отменены. В определении о введении обеспечительных мер говорилось, что в Сбербанке опасались непогашения долгов после того, как ТУК могла получить около 150 млн руб. от продажи 99% в ООО «Сады Мичурина». Итоги аукциона должны были подвести 30 ноября, но после введения обеспечительных мер торги так и не состоялись. Через две недели, отменяя обеспечительные меры по ходатайству ТУК, суд пришел к выводу о наличии у компании действующей отсрочки.

В ТУК рассказали “Ъ-Черноземье”, что суд оставил заявление о банкротстве управляющей компании без рассмотрения по той же причине — из-за продолжения действия отсрочки. Дальнейшие действия Сбербанка в ТУК в беседе с “Ъ-Черноземье” предпочли не прогнозировать. Ранее ТУК в судах настаивала, что совокупная стоимость залогового имущества всех ответчиков, прописанная в мировом соглашении, превышает общий размер задолженности. Также ТУК в судах подчеркивала важность работы управляющей компании, указав, что медицинские учреждения региона арендуют у ТУК 69 автомобилей скорой медицинской помощи, что «имеет особенное значение в период пандемии».

В Центрально-Черноземном банке Сбербанка не стали комментировать “Ъ-Черноземье” определение суда по заявлению о банкротстве, отметив лишь, что такой документ «имел место». Ранее в арбитражном суде представители банка говорили, что уже обратились в Первомайский райсуд с заявлением об отмене отсрочки. Кроме того, в Сбербанке подчеркивали, что большинство солидарных должников уже «находится в процедуре банкротства».

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что принятие решения по иску Сбербанка о банкротстве ТУК невозможно до истечения полугода отсрочки: «Поэтому смысла в оспаривании этого решения нет. Формально пока что обанкротить организацию нельзя, но фактически это лишь дело времени, учитывая размер долга и предшествовавшие подаче иска события, связанные с исполнением должником своих обязательств по сформированному долгу. Конечно, есть шанс, что требования будут урегулированы во внесудебном порядке и до повторной подачи иска дело не дойдет, но такой сценарий выглядит маловероятным». Юрист подчеркнул, что банк «уже занимает наиболее выгодную позицию в рамках возможного банкротства», поскольку его требования при реализации обремененного имущества будут удовлетворяться в приоритетном порядке.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин согласен, что шансы Сбербанка начать банкротство ТУК высоки: «Вопрос лишь в том, когда это произойдет. А определение суда об оставлении заявления без рассмотрения, безусловно, законно. Его обжалование особого смысла не имеет — может получиться, что скорее истечет время отсрочки, чем увенчаются успехом разбирательства».

Олег Мухин


Олег отправил(-а) Сегодня в 21:21 Почему у «Первомайскхиммаша» возникли проблемы и как его хотят вывести из кризиса

2019 год оказался провальным для крупного производителя оборудования для химической промышленности АО «Первомайскхиммаш», принадлежащего администрации Тамбовской области. Компания пришла к «неудовлетворительному» финансовому положению, впервые за последние годы показав убыток более 50 млн руб. Завод надеется выйти из кризиса в первую очередь за счет заключения контрактов с крупными поставщиками — «Транснефтью», «Газпромом», «Татнефтью» и «Роснефтью».

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