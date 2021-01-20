Сбербанк отогнали от тамбовских госпредприятий

ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» (ТУК), отвечающее за развитие крупных госпредприятий региона, смогло отложить начало банкротства: арбитражный суд оставил без рассмотрения соответствующее заявление Сбербанка. Он пытается вернуть 220 млн руб. долга государственного завода «Первомайскхиммаш» по кредитам; одним из поручителей по ним выступала ТУК. Арбитражный суд посчитал, что пока у компании и завода еще действует полугодовая отсрочка от выплаты долга: переноса выплат УК смогла добиться в октябре, напомнив суду о своей значительной роли в экономике Тамбовщины. Эксперты считают, что, если власти не начнут гасить долги, ТУК может грозить банкротство уже в ближайшие месяцы.

Арбитражный суд Тамбовской области в середине января вынес определение об оставлении заявления Сбербанка о банкротстве ТОГУП без рассмотрения. Пока опубликована только резолютивная часть документа.

Из более ранних судебных документов следует, что Сбербанк пытается взыскать с региональной компании около 220 млн руб. Это задолженность по кредитам АО «Первомайскхиммаш» (подконтрольно региону), обеспеченная залогами имущества самого предприятия и ряда других организаций, находящихся в собственности Тамбовской области. Одной из таких организаций стала ТУК. Всего в документах фигурируют 12 юрлиц и физлиц, связанных с предоставлением залогов. Среди них — издательский дом «Мичуринск», Корпорация развития Тамбовской области и комитет по управлению имуществом обладминистрации.

Договоры об открытии кредитных линий для «Первомайскхиммаша» и допсоглашения к ним заключались в 2014–2018 годах. Но завод не смог обслуживать долг. В 2019-м Сбербанк обратился в Первомайский райсуд Тамбовской области с требованием взыскать задолженность. В рамках разбирательства 12 ответчиков заключили мировое соглашение с истцом, согласно которому они обязались выплатить долг. При нарушении условий соглашения банк мог обратиться в суд за выдачей исполнительных листов для возврата долга и обращения взыскания на предметы залога. На тот момент в деле фигурировала сумма долга в 210 млн руб., к концу 2020 года она выросла еще примерно на 10 млн руб.

6 июля 2020 года Сбербанк получил исполнительный лист для взыскания долга. Но 7 октября ТУК обратилась в Первомайский райсуд с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения взыскания. В компании сослались на «тяжелое имущественное положение», «значение деятельности ТУК для экономического и социального развития региона», а также на «возможность исполнения решения суда после предоставления отсрочки». 16 октября суд удовлетворил это заявление, отложив выплаты на полгода (определение вступило в силу 10 ноября). Тем не менее в том же месяце Сбербанк обратился с заявлениями о банкротстве «Первомайскхиммаша» и ТУК. Наблюдение в АО «Первомайскхиммаш» пока не введено, о требованиях к этому юрлицу помимо банка пока заявила только ФНС.

В рамках рассмотрения заявления о банкротстве ТУК Сбербанку в ноябре 2020-го удалось добиться ареста ее активов на 198 млн руб. (на оставшиеся 23,7 млн руб. требования обеспечены залогом), а уже в декабре обеспечительные меры были отменены. В определении о введении обеспечительных мер говорилось, что в Сбербанке опасались непогашения долгов после того, как ТУК могла получить около 150 млн руб. от продажи 99% в ООО «Сады Мичурина». Итоги аукциона должны были подвести 30 ноября, но после введения обеспечительных мер торги так и не состоялись. Через две недели, отменяя обеспечительные меры по ходатайству ТУК, суд пришел к выводу о наличии у компании действующей отсрочки.

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В ТУК рассказали “Ъ-Черноземье”, что суд оставил заявление о банкротстве управляющей компании без рассмотрения по той же причине — из-за продолжения действия отсрочки. Дальнейшие действия Сбербанка в ТУК в беседе с “Ъ-Черноземье” предпочли не прогнозировать. Ранее ТУК в судах настаивала, что совокупная стоимость залогового имущества всех ответчиков, прописанная в мировом соглашении, превышает общий размер задолженности. Также ТУК в судах подчеркивала важность работы управляющей компании, указав, что медицинские учреждения региона арендуют у ТУК 69 автомобилей скорой медицинской помощи, что «имеет особенное значение в период пандемии».

В Центрально-Черноземном банке Сбербанка не стали комментировать “Ъ-Черноземье” определение суда по заявлению о банкротстве, отметив лишь, что такой документ «имел место». Ранее в арбитражном суде представители банка говорили, что уже обратились в Первомайский райсуд с заявлением об отмене отсрочки. Кроме того, в Сбербанке подчеркивали, что большинство солидарных должников уже «находится в процедуре банкротства».

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что принятие решения по иску Сбербанка о банкротстве ТУК невозможно до истечения полугода отсрочки: «Поэтому смысла в оспаривании этого решения нет. Формально пока что обанкротить организацию нельзя, но фактически это лишь дело времени, учитывая размер долга и предшествовавшие подаче иска события, связанные с исполнением должником своих обязательств по сформированному долгу. Конечно, есть шанс, что требования будут урегулированы во внесудебном порядке и до повторной подачи иска дело не дойдет, но такой сценарий выглядит маловероятным». Юрист подчеркнул, что банк «уже занимает наиболее выгодную позицию в рамках возможного банкротства», поскольку его требования при реализации обремененного имущества будут удовлетворяться в приоритетном порядке.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин согласен, что шансы Сбербанка начать банкротство ТУК высоки: «Вопрос лишь в том, когда это произойдет. А определение суда об оставлении заявления без рассмотрения, безусловно, законно. Его обжалование особого смысла не имеет — может получиться, что скорее истечет время отсрочки, чем увенчаются успехом разбирательства».

Олег Мухин