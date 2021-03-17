Беспилотники впишут в ФЗ

Беспилотные автомобили в России получат собственные тарифы ОСАГО, правила дорожного движения и техосмотра. Правительство до конца этого года собирается подготовить федеральный закон о высокоавтоматизированном транспорте, пишет “Ъ”. При этом на дорогах страны уже во втором квартале могут появиться полностью автономные машины без инженера, который контролирует их работу. Опрошенные “Ъ FM” эксперты подчеркивают, что без работающей нормативной базы беспилотники могут доставить немало проблем. Подробности — у Владимира Расулова.

Беспилотные автомобили впервые выехали на российские дороги в 2019 году в рамках эксперимента. За рулем таких машин тогда действительно никого не было, но ситуацию контролировали специалисты, которые сидели справа от водительского кресла. Эксперимент с беспилотными авто в итоге распространили на 13 регионов, и продлится он как минимум до следующего марта. А этим летом в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах запустят тестирование машин без инженеров-испытателей в салоне.

Россия готова к свободному передвижению беспилотников, и ситуация на дорогах от этого станет только спокойнее, считает зампредседателя общественного совета при Минтрансе Наталья Агре: «У нас по-прежнему 86% дорожно-транспортных происшествий происходит именно из-за человеческого фактора.

Поэтому, чем больше мы будем использовать технических средств, автопилотов на территории нашей страны, тем больше ошибок будет минимизировано».

Федеральные власти тем временем думают, как вписать беспилотный транспорт в рамки закона. Как минимум такие машины вовсе не упоминаются в ПДД. Кроме того, есть вопросы к способности эти правила соблюдать, говорит директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев: «Прежде чем выпускать на дороги беспилотные автомобили, конечно, нужна правовая база. Кто будет нести ответственность, если они попадут в аварию с пешеходом или с автомобилем. Также есть технические моменты — GPS, указатели в плохую погоду не всегда могут точно определять местоположение автомобиля, там, где нужно ускориться или, наоборот, притормозить, беспилотник может выполнять не совсем те действия».

Тем не менее подобные машины все же ездят по российским дорогам, пусть и в рамках эксперимента. Но что если в них врежется автомобиль с водителем? Оформить ДТП по обычным правилам не получится, говорит автоэксперт центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков: «Европротокол, конечно, здесь составить вряд ли получится, потому что должны присутствовать два водителя, который подпишут документы и так далее. Все это, конечно, нужно оформлять через инспектора ГИБДД, который уже будет решать, кто прав, а кто виноват.

Самостоятельно оформить это никак не получится, сбор документов займет немало времени, и в данном случае это будет крайне неудобно».

Отдельным вопросом в развитии беспилотного транспорта в России стоит страхование таких машин. Власти, в частности, планируют разработать предельные тарифы ОСАГО для нового вида авто. Впрочем, быстро определиться, дешевле или дороже будет такая страховка по сравнению с обычными машинами, пока невозможно, считает директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев: «Необходимо смотреть, какое количество машин будет эксплуатироваться, будут они попадать в ДТП или нет, буде это происходить чаще, чем с живыми водителями или реже. Также влияет степень повреждений транспортных средств, может быть, это будут незначительные повреждения, а, может, их будет мало, но они будут катастрофическими. Все это потом анализируется, и высчитывается тариф, по которому можно будет страховать такие транспортные средства».

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В России помимо легковых автомобилей без водителей активно тестируются и грузовые машины. Кроме того, на рынке появился беспилотный гоночный болид и даже разрабатывается беспилотный танк.