«Джо Байден подлил дорожающего бензина в огонь»

Рубль ускорил снижение после высказываний Джо Байдена о Владимире Путине. Доллар в моменте дорожал до 74 руб., евро поднимался выше 88-ми. В интервью каналу ABC News Байден заявил, что считает Владимира Путина убийцей. Американский президент сказал, что его российский коллега ответит за вмешательство в выборы 2020 года. Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов рассказал, что происходит с рублем на фоне этих высказываний.

— Всегда, когда была угроза новых санкций, рубль реагировал, скорее, на дорожающую нефть и продолжал укрепляться. Сейчас не будет чего-то подобного?

— Нефть на 40% выросла, но рубль с начала года не укрепился, если мы берем среднюю цену, а не колебания в пределах трех рублей, от 73 до 76. По большому счету, рубль не укрепился. Здесь немножко другое. Здесь нужно смотреть в контексте на сегодняшний день. Очень важный, наверное, самый ответственный день за последние полгода на финансовом рынке, потому что вечером ФРС, американский Центробанк, заседает, они могут поменять риторику или прогнозы по процентной ставке, по инфляции, это все очень важно, потому что всех тревожит инфляционные тенденции в мире. Они растут и неизбежно приводят к изменению монетарной политики. Инвесторы все «засажены» в акции. Соответственно, у них очень высокий риск того, что они потеряют много денег, если ставка начнет расти. Это все понимают, поэтому нервничают. В этот день, когда все нервничали с утра, потому что доходности по государственным облигациям шли вверх, как и у нас, в России это рыночный, а не политический фактор.

В США сегодня максимальная доходность — 1,61 — по десятилетним казначейским облигациям. Это рыночный фактор, вызванный ростом инфляционных ожиданий и ожиданием неизбежности разворота монетарной политики всех центральных банков.

Наш ЦБ вроде бы уже готов менять монетарную политику, повышая процентную ставку. Пока еще «ломаются» американский и европейский центробанки, они обещают ее держать, но реальность другая. Инфляция растет, она может выйти из-под контроля, это будет чревато уже социальной стабильностью во многих странах. Вот эту карту разыгрывают на рынке.

И, естественно, Джо Байден подлил дорожающего бензина в огонь. Его слова — это не просто угроза каких-то санкций, которые раньше часто представители американской администрации использовали, это уже конкретные выпады против первого лица. Но мы знаем, и на рынке знают, что подобные выпады просто так не заканчиваются. Я имею в виду, с нашей стороны. То есть должен последовать какой-то ответ. Наверное, он будет. Естественно, могут подождать действий американской стороны, потому что Байден сказал, что санкции будут объявлены в скором времени. Если дело ограничится конкретными лицами из окружения президента, то в принципе это ни о чем. Но все бояться каких-то серьезных финансовых вещей. Американцы до последнего тянут, они умеют это делать. Интрига закручивается, у них там, по большому счету, две, даже три опции — это финансовые санкции против госдолга, это отключение SWIFT, заморозка наших счетов валютных.

— Об этом очень давно говорили, но пока никаких угроз на деле не было реализовано.

— Потому что мы не совсем Иран, мы побольше и с точки зрения того, чтобы имеем ядерное оружие и все прочее, и по финансовым показателям мы больше. Но с другой стороны, мы вывели практически $6 млрд, по последним данным американского казначейства, мы держим в трежерис, то есть в американских облигациях. Другими словами, мы все системные риски практически довели до нуля в Соединенных Штатах. Но они могут давить на союзников, потому что все деньги наши в Европе.

— А как долго эта ситуация будет оставаться напряженной, что должно произойти, чтобы возникла какая-то определенность или спокойствие?

— Напряженность на финансовом рынке нарастает. Некоторые вещи не решаются просто какими-то финансовыми движениям. Если начинается обвал, если начинается глобальный «депрессняк», то для того чтобы из него выйти, политики принимают решения другого порядка. Начинает расти политическая напряженность, военные ищут какие-то выходы, чтобы пар выпустить. На финансовом рынке напряженность постепенно нарастает с декабря прошлого года. Сейчас она доходит до определенного пика. А инвесторы все расслаблены, у них самая большая экспозиция в риск, наверное, за все время с момента великой депрессии. Чем это все закончится? Закончится плохо, это точно. Во что выльется, пока непонятно: то ли в какие-то военные движения, то ли какие-то финансовые изменения. Пока неизвестно. Ну, понятно, что надо с баркаса бежать.