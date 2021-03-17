Путин поручил выяснить причины снижения раскрываемости преступлений в 2020 году

Президент России Владимир Путин назвал одним из упущений в работе правоохранительных органов снижение раскрываемости преступлений и потребовал от Генпрокуратуры проанализировать причины сложившейся ситуации.

«Одним из показателей упущений в работе правоохранительных органов является снижение раскрываемости преступлений в 2020 году. Это небольшое снижение раскрываемости, но нужно тщательно проанализировать причины: что, из-за чего, почему это происходит»,— сказал господин Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры (цитата по «РИА Новости»).

«Вы отвечаете за координацию всей правоохранительной деятельности в России и должны делать все необходимое для снижения уровня криминальной угрозы, повышения раскрываемости преступлений, в том числе требовать более качественной работы от органов дознания и предварительного следствия»,— приводятся слова президента на сайте Кремля.

Владимир Путин также сказал, что «нельзя оставлять без внимания факты так называемого домашнего насилия». «В 2020 году больше половины преступлений против несовершеннолетних, к сожалению, но это надо отметить, совершены членами их семей. Прошу вас в полной мере использовать свои полномочия и требовать от органов опеки и попечительства соответствующего реагирования»,— сказал он.

На заседании Генпрокуратуры президент также заявил, что ждет от российских прокуроров «принципиальной позиции» по поводу «неоправданного роста» тарифов ЖКХ в стране и качества обслуживания в этой сфере. Кроме того, он призвал Генпрокуратуру оперативно реагировать на проявления национализма.

В России не принят закон о домашнем насилии. Госдума вернулась к работе над ним в декабре прошлого года. Законопроект стал предметом общественной дискуссии: сторонники этой законодательной инициативы считают законопроект мягким, а противники опасаются, что после его принятия станут возможными безосновательные обвинения в семейно-бытовом насилии.

О разработке законопроекта — в материале “Ъ” «Жертвам дадут ордер».