Путин потребовал от прокуроров реагировать на рост тарифов ЖКХ

Президент России Владимир Путин рассчитывает на «принципиальную позицию» российских прокуроров по поводу «неоправданного роста» тарифов ЖКХ в стране, а также качества обслуживания в этой сфере, заявил он на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

«Много острых, чувствительных для граждан вопросов остается в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это и неоправданный рост тарифов, понятно, что экономика живет по своим законам, и влезать в эти законы очень опасно, но я говорю именно о неоправданном росте и несоблюдении стандартов качества обслуживания, попытке безосновательного перераспределения средств, выделяемых на ремонт инфраструктуры. В решении этих проблем рассчитываю на принципиальную, основанную на строгом соблюдении закона позицию прокуроров так же, как и по такому направлению, как защита и восстановление прав обманутых дольщиков»,— приводится на сайте Кремля слова господина Путина.

10 марта Владимир Путин поручил правительству заняться проблемой изношенности сетей ЖКХ. Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин доложил ему, что из-за износа за отопительный период на объектах ЖКХ в России произошло более 7,3 тыс. аварий. В частности, в феврале в Якутии больше 24 тыс. человек остались без света после аварийного отключения подстанции. В начале марта правительство определило порядок ведения мониторинга цен на потребительские товары и услуги, в том числе ЖКХ.

О вводимом мониторинге цен — в материале “Ъ” «Белый дом присмотрится к ценам».