Путин призвал Генпрокуратуру оперативно реагировать на проявления национализма

Президент России Владимир Путин призвал прокуроров оперативно реагировать на проявления национализма и попытки дестабилизации в стране. По мнению президента, граждане ждут от Генеральной прокуратуры большей активности в противодействии экстремизму.

«Общество ждет от вас большей активности в противодействии и экстремизму. Прокуроры всех уровней должны оперативно реагировать на проявления национализма, на попытки дестабилизации ситуации в стране»,— сказал господин Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

Господин Путин регулярно высказывается против национализма. В марте президент призвал сотрудников правоохранительных органов жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия. А до этого, в феврале, Владимир Путин назвал фразу «Россия для русских» лозунгом «пещерного национализма». По мнению главы государства, он «способствует раскачке изнутри» и только вредит русским людям.

Подробности — в материале “Ъ” «Думы без огня не бывает».