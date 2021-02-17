Путин осудил лозунг «Россия для русских»

Президент России Владимир Путин назвал фразу «Россия для русских» лозунгом «пещерного национализма». По мнению главы государства, он «способствует раскачке изнутри» и только вредит русским людям.

«Русский народ является государственнообразующим… Но для того чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него нет. Он здесь защищен и он готов жизнь положить свою для того, чтобы защищать нашу страну,— сказал господин Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.— И вот если мы подумаем, с этой точки зрения на эту проблему посмотрим, то мы поймем, что пещерный национализм, лозунг которого "Россия для русских", только вредит русским. Только вредит России. И способствует ее раскачке изнутри. А этого мы допустить не должны».

Глава государства отметил, что культура и история каждого народа всегда развивались и уважались в России.

Эксперты — в частности, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов — считают, что в России есть потенциал для умеренного национализма, и отмечают запрос молодежи на это. Осенью экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман учредил национал-демократическое политическое движение «Общество. Будущее», в основном ориентированное на аудиторию до 30 лет.

О националистических настроениях — в материале “Ъ” «Демократию разбавили национализмом».