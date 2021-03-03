Путин призвал жестко пресекать пропаганду национализма и ксенофобии

Президент России Владимир Путин призвал сотрудников правоохранительных органов жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия.

«Самое серьезное внимание нужно уделить борьбе с экстремизмом. Прошу жестко пресекать пропаганду национализма, ксенофобии, религиозной вражды и насилия, привлекать к ответственности провокаторов, которые сами убегают, прячутся, а если их ловят за руку — раскаиваются, а людей-то толкают на путь правонарушений»,— сказал господин Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.

Также господин Путин призвал правоохранительные органы вести мониторинг интернет-ресурсов, чтобы наказывать тех, кто втягивает несовершеннолетних в несанкционированные акции.

В феврале президент России назвал фразу «Россия для русских» лозунгом «пещерного национализма». По мнению главы государства, он «способствует раскачке изнутри» и только вредит русским людям.

Подробности — в материале “Ъ” «Думы без огня не бывает».