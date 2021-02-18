Думы без огня не бывает

17 февраля президент России Владимир Путин встретился с лидерами партийных фракций в Госдуме, и многое стало ясно: «навальнятине» — нет, выборам по партийным спискам — да… Россия — сирота в христианском мире… Владимир Жириновский может и, скорее всего, должен работать гинекологом… Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что лидеры четырех парламентских фракций морально готовы к осенним выборам в Госдуму, но все-таки не понимают, как может к этому времени измениться мир.

Встреча с руководителями партийных фракций в Госдуме скучной не бывает. С особым трепетом ожидается обычно выступление господина Жириновского — может, получится посмеяться. Геннадий Зюганов тоже не должен подвести. Что-то судьбоносное? Да тоже не исключено. Однажды, в декабре 2007 года, на встрече с лидерами партий Владимир Путин объявил, кто будет его преемником, например.

К этой встрече тоже было, как это называется, приковано внимание. Прежде всего потому, что отношения с Евросоюзом настолько вдруг обострились, что можно было ожидать если не мобилизационной речи Владимира Путина (где еще это должно было происходить, если не среди людей, представляющих интересы всей, ну или почти всей, нации, за исключением той ее части, которая, как Диоген ярким днем искал с фонарем человека, буквально откапывает из-под снега единомышленников с фонариками в руках долгими зимними вечерами?), то уж точно мобилизационных комментариев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин признался, что одну из главных своих задач видит в реализации послания президента (конечно, стоит поспешить: уже следующее на носу). Осталось немного:

— Надо рассмотреть пять законов, из которых четыре приняты уже в первом чтении, и мы выйдем на стопроцентное выполнение послания (Федеральному собранию.— “Ъ”) в части его законодательного обеспечения,— доложил Вячеслав Володин, не смутившись тем, что теоретически КПРФ или, например, ЛДПР могут формулировать свои задачи и основные предпочтения и по-другому.

А потому что на самом деле не могут.

— Сегодня не выполнено 12%, если говорить о тех 40 пунктах, которые были обозначены для реализации именно парламенту,— с сожалением оговорился Вячеслав Володин.

Отдельно он высказался по пакету законов, связанных с принятием новой Конституции:

— 22 закона приняты, внесены изменения в 155 федеральных законов. У нас еще пять законов на рассмотрении. Это большая работа, но мы планируем ее максимально завершить в ходе весенней сессии, учитывая ответственность и понимание, что за этим стоит и повышение качества жизни, и права наших граждан!

Уже очевидно, что человеку, который может когда-нибудь решить, что перемены в Конституции были ошибкой, и захочет вернуть статус-кво-2020, придется туго.

Нет, он уже никогда не выкарабкается изо всех бесчисленных законов и постановлений, закрепляющих эти положения, и лучше даже больше не думать об этом.

Мобилизационные комментарии Владимира Путина не заставили себя ждать:

— То, что вы сказали по поводу так называемых платформ, IT-компаний,— это серьезный вызов не только для нас. Мы видим, что в Штатах было! Это такой водораздел идет по миру в целом, идеологический водораздел, это совершенно очевидная вещь. Но я уже говорил, могу только повторить: если уж они у себя в стране так себя ведут, то как же они будут относиться к другим, считая себя исключительными? Это серьезный вопрос, и мы, конечно, об этом должны заранее подумать, это очевидная вещь.

Таким образом, грядут новые законодательные инициативы. «Единой России» и ЛДПР — приготовиться.

— Что касается свободы слова, то для нас тоже ясно все. (Хоть кому-то наконец! А то вопрос казался все-таки запутанным.— А. К.) Здесь так называемые двойные стандарты, они настолько ярко проявились в последнее время, что никаких сомнений по поводу того, как в отношении нас себя будут вести наши так называемые оппоненты,— тоже никаких сомнений нет! — воскликнул президент.

Он казался в этот день эмоциональным.

— Посмотрите,— предложил Владимир Путин,— на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули! И все, одним росчерком пера! И все молчат, а некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу! Но как это можно комментировать?! Никак, кроме как использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей. В том числе это касается и Украины. Почему так все крутится вокруг «Северного потока-2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект «Украина», вот и все! На самом деле все достаточно примитивно, все просто, мы-то это давно понимаем, но таков мир, в котором мы живем.

Хочется верить, что в таком мире живут все-таки не все. Но уверенности в этом до конца нет.

— Или посмотрите, что в Латвии произошло,— говорил Владимир Путин.— Взяли, в один удар 16 наших средств массовой информации (российских телеканалов на русском языке.— А. К.) прихлопнули — и тишина! Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу и оценки того, что там происходит, в Европе, со свободой слова?! Нет, никаких оценок нет. Вроде как так и надо, потому что это якобы борьба с пропагандой. А то, что они делают,— это не пропаганда! А что это тогда? Это инструменты достижения их геополитических целей, в данном случае в отношении нашей страны.

Владимир Путин и правда был настроен бескомпромиссно. Он просто демонстрировал, что готов идти до конца. Оставалось понять, где именно конец-то. Но по всему чувствовалось, что близок.

— Мы должны это иметь в виду,— подтвердил президент.— Повторяю еще раз: ничего здесь необычного нет. Мы, по-моему, давно за этим уже наблюдаем, видим, но последние события просто ярко подтверждают справедливость наших взглядов и справедливость наших оценок.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил готовность работать над исполнением идей, заложенных в послании президента, но оговорился: этот год для него начался прежде всего с выступления президента на Давосском экономическом форуме:

— Я его очень внимательно прослушал и даже законспектировал. Вы точно определили главные угрозы и четыре ключевых приоритета. Они предельно ясны и соответствуют настроениям всех наших избирателей: это благоприятная среда, качественная работа и образование и полноценное здравоохранение… В этом отношении наша команда подготовила 12 соответствующих законов, бюджет развития.

Вообще-то по уровню лояльности власти КПРФ оставила далеко позади даже и «Единую Россию».

Геннадий Зюганов выкладывал карты на стол:

— Я вообще считаю: этот год должен быть годом осмысления проблем, конструктивного сотрудничества и конкретных действий. И то, что вы высоко оцениваете «четверку» партий и их консолидированную работу по преодолению кризиса и коронавируса, я считаю, это аванс, который нам еще следует отработать!

Геннадий Зюганов вкратце обрисовал внешнеполитическую ситуацию:

— Я считаю, что Байден (президент США Джо Байден.— “Ъ”), придя к власти, получит внутреннее жесткое сопротивление. Несмотря на то что пытались утопить полностью Трампа, тем не менее два импичмента провалились, Америка развалилась ровно пополам: 25 штатов за одного, 25 — за другого!.. Байден, Блинкен и Нуланд (госсекретарь США Энтони Блинкен и кандидат на пост его заместителя Виктория Нуланд.— “Ъ”), которые придут,— все три законченных русофоба! Я хорошо знаком с их кампанией, и нам надо быть готовыми к их очередным информационно-пропагандистским диверсиям, и речь не только о Навальном, Навальный — это зажигательный снаряд, но это давление будет усиливаться, и оно требует максимального сплочения, внутреннего сплочения общества!

По крайней мере на этой встрече все были сплочены даже как никогда.

А потому, что угрозы вдруг возросли многократно и сразу отовсюду, в том числе изнутри.

Неожиданно Геннадий Зюганов, прошедший президентские выборы еще 1996 года и помимо своей воли получивший прививку демократическими процедурами, заявил, поколебавшись:

— И насчет выборов. Понимаете, меня несколько смущает в последнее время такой злобный натиск некоторых чиновников, которые пытаются преследовать и штрафовать за все, что угодно! На мой взгляд, это неверный путь. Политика устрашения всегда добивает авторитет исполнительной власти. Я за то, чтобы всех иностранцев, всех, кто лезет, самым жестким образом наказывать. Но сел в машину, остановился — штраф! На полосу заехал — штраф! В метро зашел без маски — 5 тыс.! Два слова сказал поперек — еще 10 тыс.! Это озлобляет население, вызывает большую изжогу. Поручите своим службам внимательно проверить! На мой взгляд, некоторые увлеклись насчет штрафовать, а у некоторых уже и штрафовать нечего: полстраны живет на 17–18 тыс. в месяц!.. Поэтому это вызывает большую неприязнь у граждан и раздражение…

Но главное, Геннадия Зюганова прежде всего беспокоила проблема сохранения института партийных списков на выборах. Он чувствовал тут очевидную угрозу:

— Или укрепляем политическую систему, и тогда устойчиво она работает, у вас есть возможность опираться на большую четверку (бил по больному: конечно, есть соблазн опираться и дальше, она ведь ведет себя просто безукоризненно.— А. К.), или все это будет расползаться, а на фоне кризиса и этой навальнятины, которую нам тащат! Это будет беда, это просто недопустимо! Или укрепляем, или завтра всех сгонят в одну кучу, всех сгонят под одни знамена!

Но, судя по тому, что думает на этот счет Владимир Путин, беспокоиться не стоит. Он за сохранение партийных списков.

А лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе за отказ от одномандатных округов:

— Делают так: 75 — по округам, 25 — по партийным спискам (так формируются законодательные собрания некоторых субъектов РФ.— “Ъ”). Хорошо, у вас будет только «Единая Россия»! К чему приведет это, Владимир Владимирович? К ненависти к этой партии! Только ненависть! Если они думают, что они свой авторитет повысят,— нет!.. Мы предлагали всегда: только по партийным спискам, только. Вот тогда будут сильные партии — одна, две, три. А округа — это путь к сепаратизму. Одномандатник молчит, в Думе ни один одномандатник ни разу не вышел, не сказал: моя область, мой край, я защищаю,— ни разу, все молчат, все под каблуком у губернатора! А губернатор под каблук взял полицию, ФСБ, прокуратуру, суд.

Господин Жириновский понимает: одномандатные округа — вызов лично для него. Он не сможет выставить на выборах достойных одномандатников, способных выиграть. Но, похоже, для власти это не повод отказаться от одномандатных округов.

Досталось от Владимира Жириновского коммунисту Валерию Рашкину (и правильно):

— И потом, Владимир Владимирович, вот они здесь сидят, ласковые и тихие перед вами, а посмотрите, что они будут делать 23 февраля?! Вчера так жестко выступил коммунист Рашкин! Если бы я был в «Единой России», я бы ему рот заткнул, вывел бы его из зала! Он объявил страну хуже, чем в 1937 году: у нас страшные политические репрессии, у нас все сидят в тюрьмах. Столько наговорил, что хочется бежать из зала! Только председатель Госдумы его чуть-чуть одернул… А где 340 депутатов от «Единой России»? Вы клепаете мощную партию, а она же молчит!

Владимир Жириновский дал понять, что, если ему доверят, он готов возглавить «Единую Россию»:

— На всех протестах за последние пять лет сколько грязью поливают все руководство страны, всю страну, и где эти мощные отряды «Единой России», которые вышли в противовес, провели свои митинги? Я бы провел митинг на Красной площади, собрал бы там 100 тыс. человек, со всей страны бы приехали, и заткнул бы глотку всем, кто пытается порочную грязь лить на нашу страну!..

Кроме того, лидер ЛДПР предложил ввести продовольственные сертификаты:

— У нас есть люди малоимущие. Магазинов много, товаров завались, но дороговато. Давайте им реализовывать по твердым ценам, пусть не самого высокого качества. Или отдел в большом магазине, или просто отдельный магазин — и дать сертификат. В каждом городе знают: тут сто человек малоимущих, здесь тысяча. Дать сертификат, чтобы он в месяц мог купить необходимый набор товаров. Это делает весь мир. Самая богатая страна, Америка,— 40 млн пользуются этими сертификатами. У нас все раскачиваются. Почему? Потому что в Минтруда одни единороссы сидят! Взяли бы Нилова (депутата Госдумы Ярослава Нилова.— “Ъ”) из ЛДПР — по-другому работало бы министерство!..

Тут ведь и правда задумаешься. Насчет господина Нилова прежде всего.

Владимир Жириновский в двух словах и очень кстати объяснил суть православия:

— Иностранное вмешательство идет давно. Мы не делали ошибку! Раскол произошел, 1054 год. Стали западные христиане — католики, и наши, восточные,— православные, Константинополь. Мы выбрали еще до этого, в 988 году, православие. Почему? Во-первых, они были едины тогда еще! Мы не знали, что будет раскол! Во-вторых, православная часть христианского мира была самая богатая… Константинополь… Самая сильная, мощная. Но варвары пришли с Востока и захватили Константинополь, 1453 год, все рухнуло, и мы остались одни. Мы сирота в христианском мире, мы не католики и не протестанты!

Но все еще хуже:

— Сегодня, когда мы сами убрали понятие «советский народ», мы второй раз осиротели. Мы остались один на один с другой церковью! Теперь остались один на один с русским народом, который в реестрах нигде не значился. Какой русский народ?!

Господин Путин конспектировал. Видимо, собирался ответить. И ответил:

— Но перед тем, как варвары с Востока пришли, сначала пришли крестоносцы с Запада и ослабили эту империю православную, а потом уже были нанесены последние удары, и она была захвачена…

Они, конечно, отвлеклись. Но хотя бы стало понятно, что Запад уже тогда был во всем виноват.

— Русский народ является государственнообразующим,— добавил господин Путин.— И в этом смысле русский народ заинтересован в сохранении страны, где он является основной составляющей силой.

Так вот о чем сейчас на самом деле идет речь. О сохранении страны. На нее, по мнению Владимира Путина, покушаются, причем ничего уже не скрывая. То есть идет война. А значит, и действовать он готов по законам военного времени.

Правда, до сих пор Владимир Путин, кажется, не защищал так однозначно права одних только русских. Это была не его территория.

— Но для того, чтобы сохранить Россию,— и в самом деле предпочел он вернуться на свою,— нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина. Другой у него нет… И если мы подумаем об этом с этой точки зрения, то мы поймем, что пещерный национализм, лозунг которого «Россия — только для русских!», только вредит русским, только вредит России и способствует ее раскачке изнутри!

Кроме того, господин Путин пообещал бороться с «черными риэлторами» (слово «черными» было выбрано, наверное, не очень удачно с точки зрения Новой этики; «афроамериканскими»?), а также за права детей, в том числе и нерожденных (Владимир Жириновский уже не первый раз говорит президенту, что женщин, которые не хотят рожать, надо убеждать и что он сам готов убедить за неделю пятерых, а потом надо забирать у них этих детей, но это уже не он).

— Конечно, надо сделать все, чтобы побуждать женщину оставить ребенка…— комментировал господин Путин.— Помочь ей просто надо… Поддержать… А просто создавать опять детские дома эти…

— Ну надо делать!.. Я же не могу гинекологом пойти и уговаривать женщин! — взмолился Владимир Жириновский.

— Вы можете,— убеждал его президент.

Он ему подсказывал, чем ему лучше всего начать уже заниматься; то есть тем, что у него получится лучше всего остального.

— Вы и уговорить можете, и гинекологом можете работать, это вот сомнений нет,— повторил президент.— Вы все можете.

— Хорошо, спасибо…— поблагодарил оторопевший лидер ЛДПР.

— Нас не может не беспокоить тема глумления над ветеранами в исполнении некоторых моральных уродов,— говорил о своем, а вернее об Алексее Навальном, лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов.— Как могут ответить ветераны? Те, кто пал на полях сражений? Те, кто ушел из жизни в послевоенное время? Мы будем их защищать, Владимир Владимирович, всеми доступными законными методами!

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов тоже счел своим долгом высказаться по этому поводу:

— Когда такое делается, это плевок тем, кто наклеивает на стекла своих машин стикер «Спасибо деду за Победу!»… Очень такой стикер простой… Когда наших дедов оскорбляют, это недопустимо…

Сергей Миронов вступался за права военных пенсионеров и за права сельских пенсионеров, переехавших в город, и было понятно, какой у кого тут электорат… Он предлагал государству взять на себя и выплату алиментов, когда бывшие мужья пытаются избежать этой участи, и тем более все становилось понятным.

— У некоторых экспертов есть опасения, что те, кто должен платить алименты, вообще перестанут это делать… Вот такое есть опасение! — воскликнул Владимир Путин.

По всему было видно, что лидеры фракций неплохо размялись перед началом предвыборной кампании.

Но и без сверхъестественного энтузиазма.

Судя по всему, они еще не понимают, в каком мире будут жить, когда для этих выборов придет черед. А могли бы поинтересоваться у господина Путина.

Ведь это будет другой мир.

Впрочем, шанс у них еще оставался: каждому была обещана еще отдельная онлайн-аудиенция.

Андрей Колесников