В МВД рассказали, какие автомобили должны пройти ТО в 2021 году

В МВД, отвечая на запрос «Ъ», пояснили, какие транспортные средства должны пройти техосмотр в 2021 году. Напомним, что диагностические карты (ДК), действие которых закончилось или закончится между 1 февраля по 30 сентября, решением правительства продлены на полгода, но минимум до 1 октября.

Мораторий распространяется абсолютно на все транспортные средства (включая автобусы, грузовики и прочие), следует из пояснений МВД. При этом согласно закону «О техосмотре» (170-ФЗ) транспортные средства, с момента выпуска которых прошло 4 года (то есть 2017 года выпуска), должны пройти в 2021 году первый техосмотр до заключения договора ОСАГО. На них мораторий не распространяется, поскольку диагностическая карта ранее на такой автомобиль не выдавалась и продлена быть не может.

По данным МВД, в марте-сентябре закончится действие 14,5 млн. карт (они продлены на полгода). Срок еще 5,7 млн. карт закончится в октябре-декабре (автовладельцы должны будут пройти ТО в обычные сроки). По оценкам Российского союза автостраховщиков около 10% транспортных средств должны пройти техосмотр в 2021 году по обычной схеме — их решение о продлении ДК не касается.

Ранее в Совете Федерации предложили пересмотреть цены на ТО. Подробнее — в материале «Ъ» «Техосмотру меняют тарифную политику»

Иван Буранов