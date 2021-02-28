Мишустин продлил действие диагностических карт автомобилей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому все диагностические карты (ДК), действие которых закончилось в промежутке между 1 февраля по 30 сентября 2021 года, продлеваются до 1 октября. ДК, напомним, выдаются по результатам техосмотра автомобиля, действуют год и требуются при оформлении ОСАГО.

Документ был подготовлен Минэкономразвития после того, как премьер Михаил Мишустин заявил о необходимости переноса старта реформы техосмотра с 1 марта на 1 октября из-за риска очередей и «разного рода накладок».

Новые правила ТО, тем не менее, все равно вступают в силу с 1 марта, согласно поправкам к закону о ТО (122-ФЗ), КоАПу и связанным с ними подзаконным актам. Документы были приняты еще до заявления Михаил Мишустина, в них изменения не вносились. Начинают, в частности, действовать новые требования к помещениям и оборудованию пунктов ТО. Операторы техосмотра также обязаны передавать в информационную систему ЕАИСТО МВД фотоснимки приезжающих машин. ГИБДД будет участвовать в техосмотре автобусов и заниматься государственным контролем за проведением техосмотра.

Подробнее о том, что предшествовало решению Белого дома, читайте в материале “Ъ” «Правительство проявило техосмотрительность».