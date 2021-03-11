Техосмотру меняют тарифную политику

В Совете федерации предложили изменить принцип формирования тарифов на техосмотр, введя базовую цену и ценовой коридор по аналогии с ОСАГО. В разработанном законопроекте, с которым ознакомился “Ъ”, также предложено лишить Российский союз автостраховщиков (РСА) функции аккредитации операторов ТО. Собираемые страховщикам деньги за эту услугу, считают в СФ, должны поступать в федеральный бюджет, что позволит снизить уровень коррупции в сфере ТО.

Глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов («Единая Россия») разработал поправки к законам «О техническом осмотре» и об ОСАГО. Документа в базе данных Госдумы еще нет, но “Ъ” ознакомился текстом. Главное нововведение — передача функции аккредитации операторов ТО (обязательное условие для работы на рынке техосмотра) из РСА в Федеральную службу по аккредитации (ФСА). Основная задача страховщиков, сказано в пояснительной записке, «защита прав потерпевших на возмещение вреда здоровью или имуществу при использовании транспортных средств»: ТО — это «несвойственная» для союза функция. В результате «производственные аспекты деятельности операторов остаются вне сферы контроля», что приводит к «созданию недобросовестной конкуренции, распространению фальсификации сведений о проведении ТО», считает господин Кутепов. Передача аккредитации в ФСА позволит «исключить коррупционную составляющую», уверен сенатор.

Тарифы на аккредитацию операторов установлены правительством: 33 тыс. руб. за аттестат и 16,5 тыс. руб.— за каждый пункт ТО. Раз в два года операторы должны подтверждать соответствие: 25 тыс. руб. за аттестат и 10 тыс. руб. за каждый пункт. Исходя из этого, посчитал Андрей Кутепов, поступления в федеральный бюджет составят ежегодно минимум 255 млн руб., если аккредитация перейдет из РСА в ФСА.

Предлагается также новая система формирования тарифов на ТО для автовладельцев. Сегодня региональные власти используют методику 2012 года. Операторы считают документ устаревшим и не позволяющим установить справедливый тариф (от 300 до 1 тыс. руб. в зависимости от субъекта федерации). ФАС в июле 2020 года пообещала разработать новую методику, проект ее до сих пор не представлен. Господин Кутепов предложил ввести систему по аналогии с ОСАГО: базовый тариф и допустимый ценовой коридор. Конкретных цифр нет, их рассчитают позже.

Предложения СФ разработаны в продолжение «большой реформы» ТО, стартовавшей 1 марта. Для исключения покупки ТО все приезжающие на диагностику автомобили теперь фотографируют, диагностические карты переведены в электронный вид. МВД перезапустило информационную систему техосмотра ЕАИСТО. Поток автомобилей на пунктах минимален: решением правительства все диагностические карты, выданные до 1 февраля, продлены на полгода (но минимум до 1 октября).

Господин Кутепов направил законопроект в Росаккредитацию для отзыва. В пресс-службе ФСА “Ъ” подтвердили, что документ получили, пообещав рассмотреть его в «установленный срок» с Минэкономики. В пресс-службе ФАС пообещали дать «правовую оценку» документу, если он поступит в ведомство. На просьбу “Ъ” прояснить судьбу методики формирования тарифов в службе комментариев не дали.

В РСА поддержали тарифные предложения сенатора Кутепова. «Подобная практика хорошо зарекомендовала себя в ОСАГО, повысив конкуренцию между страховщиками за безубыточных клиентов и позволив сдерживать тариф, несмотря на серьезный рост цен на импортные запчасти»,— заявили в союзе. Лучше установить высокую максимальную цену, рынок «сам все отрегулирует и будет работать по тарифам ниже этой планки», считает глава гильдии операторов ТО при Московской ТПП Игорь Волчек. В 2020 году, напоминает он, ФАС установила максимальный тариф на автомобильные номера в 2 тыс. руб., однако расценки для граждан ниже из-за конкуренции.

Новый порядок аккредитации операторов, считают в РСА, может привести к росту цен на эти услуги, в результате часть игроков покинет рынок. Если такое решение все равно будет принято, потребуется переходный период сроком в один-два года, чтобы рынок смог подготовиться, считают в союзе. «Не думаю, что от передачи аккредитации в ФСА ситуация улучшится,— говорит Игорь Волчек.— Росаккредитация, как и РСА, не профессиональное объединение операторов техосмотра, способное эффективно контролировать их работу».

Для исключения фактов коррупции РСА предлагает оформлять ОСАГО без диагностической карты. «Коррупция возникает в тот момент, когда посредник, заинтересованный в продаже полиса, пытается также "решить вопрос" с прохождением ТО,— поясняют в союзе.— Разорвав связку между ТО и ОСАГО, мы уберем и заинтересованность посредника в торговле картами». Эту инициативу, по данным “Ъ”, уже поддержали в ЦБ: “Ъ” ранее направлял запрос в Банк России, на него ответа не поступило.

Союз операторов ТО, в свою очередь, уже направил открытое письмо президенту РФ с требованием отменить решение о продлении срока действия диагностических карт: авторы письма считают, что большая часть компаний до октября не доживет и пройти обязательную проверку будет негде. Дальнейшее развитие ситуации в отрасли обсуждалось вчера на совещании в правительстве. «Оно было предварительным, никаких решений принято не было»,— говорит источник “Ъ”, знакомый с ходом работы. В Госавтоинспекции, по сведениям “Ъ”, считают, что надо упрощать требования к пунктам ТО, это могло бы привлечь дополнительных операторов на рынок. К этой работе готовы подключиться РСА и Минтранс. Ведомство также хочет привлекать к этой работе официальных автодилеров, чтобы совмещать ТО, необходимое для сохранения гарантии, и государственный техосмотр.

Иван Буранов