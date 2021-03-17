«Газпром» будет временно поставлять газ в Армению через Азербайджан

Поставки российского газа в Армению будут временно вестись через Азербайджан из-за ремонта газопровода Северный Кавказ—Закавказье, сообщил «Газпром экспорт». 16 марта российская компания подписала краткосрочный контракт на транспортировку газа через территорию Азербайджана с государственной нефтяной компанией Азербайджана.

«Контракт предусматривает, что во время планово-предупредительных ремонтных работ на российском участке магистрального газопровода Северный Кавказ—Закавказье газ будет поступать потребителям через территорию Азербайджана до границы с Грузией»,— сообщил «Газпром экспорт» (цитата по «Интерфаксу»). Работы будут идти около трех недель, после их завершения транспортировка газа пойдет по прежнему маршруту через границу России и Грузии.

В 2020 году «Газпром» поставил в Армению 2,209 млрд кубометров газа, в январе 2021-го поставки выросли на 9%, до 310 млн кубометров. В декабре 2020 года «Газпром экспорт» и «Газпром Армения» продлили контракт на поставку газа в Армению только на первый квартал 2021 года.