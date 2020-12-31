«Газпром» продлил контракт на поставку газа Армении на три месяца

«Газпром экспорт» и «Газпром Армения» продлили контракт на поставку газа в Армению только на первый квартал 2021 года, сообщили в российской компании. В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян жаловался, что цена на российский газ завышена.

«ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" 30 декабря продлили контракт на поставку газа в Армению на первый квартал 2021 года. Консультации о поставках газа в последующий период будут продолжены»,— приводит «РИА Новости» сообщение «Газпром экспорта».

В 2019 году Армения платила $165 за 1 тыс. куб. м газа, она получает газ не по формульной, а по фиксированной цене. В начале 2020-го Ереван говорил, что ведет с «Газпром Армения» переговоры о фиксированном ценообразовании на газ на десять лет. В марте вице-премьер Армении заявил, что из-за пандемии коронавируса в мире меняются цены на нефть и другие энергоносители, в связи с чем он не исключал переговоров о снижении стоимости и российского газа.

О том, как «Газпром» сделал скидку на газ для соседствующей с Арменией Грузии, читайте в материале “Ъ”.