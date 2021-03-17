Надбавка за скидку

В любых мерах поддержки бизнеса нужно знать меру: подтверждение этого тезиса мы неоднократно подмечали с начала возрождения потребительских рынков после COVID-19. Его новой иллюстрацией вполне может стать третья волна полюбившейся федеральным властям программы туристического кэшбэка при бронировании отдыха внутри страны. Глава Ростуризма Зарина Догузова 16 марта заявила, что формально ее условия ничем не будут отличаться от второй: расплачиваясь с участвующими туроператорами, средствами размещения и агрегаторами картой «Мир», путешественники смогут получить назад 20% от стоимости услуги, но не более 20 тыс. руб.

Но нюансы кроются в деталях. Если первые две волны кэшбэка пришлись на межсезонье и зиму, когда активность путешествий по России традиционно снижается, то поездки по третьей можно осуществлять до 30 июня. Учитывая, что турсезон в России стартует с начала мая, под действия программы попадают сразу два активных месяца. Участники рынка не скрывают, что ждут роста числа бронирований, но это вряд ли окажется выгодным потребителям.

Число бронирований отелей на предстоящие майские праздники только на 20% ниже аналогичного значения докризисного 2019 года. Не так плохо в контексте традиционно небольшой глубины планирования поездок по стране и то, что праздничные выходные в этом году будут намного короче. На летний сезон туроператоры и вовсе ждут рекордных продаж и stop sale в популярных отелях.

Гостиницы и перевозчики в России работают по системе динамического ценообразования — тариф автоматически растет вместе с увеличением спроса. На май—июнь его как раз подстегнет третья волна туристического кэшбэка. Это закономерно приведет к росту средней стоимости размещения и перелета, оставив россиян без возможности отдохнуть на Черноморском побережье в июне по сниженной цене. По оценкам туроператора «Дельфин», обычно в начале лета такие поездки обходятся на 20–30% дешевле, чем в июле—августе. На этом фоне отдых на российских курортах будет казаться все менее доступным — не лучшая реклама для внутренних направлений.

За примерами медвежьей услуги потребителям через меры поддержки бизнеса далеко ходить не нужно: на фоне действующей в России второй год программы субсидирования ипотечных ставок на покупку первичного жилья цены на него, по данным ЦИАН, за год уже выросли на 15,7%. Воспоминания о седеющих волосах на фоне ежедневного пересмотра застройщиками цен у покупателей недвижимости останутся надолго. На то, что подобного эффекта удастся избежать на туристическом рынке, пока остается лишь надеяться.