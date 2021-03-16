Лавров: Крым навсегда останется с Россией

Крым останется в составе России навсегда, и Западу во главе с США это не изменить, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, страны мира проявляют все больший интерес к взаимодействию с регионом.

«Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения. Со своей стороны наша дипломатия продолжит и далее вести энергичную работу по закреплению в сознании иностранных партнеров реалий, связанных с возвращением полуострова домой»,— заявил Сергей Лавров во время выступления на телеканале «Крым 24» (цитата по сайту МИД России).

«Радует, что сегодня в мире растет интерес к развитию связей с Крымом, который посещают представители зарубежных общественно-политических, деловых, научных, парламентских кругов. Они могут воочию убедиться в приверженности его жителей сделанному в марте 2014 года свободному выбору. А также в том, насколько действительность отличается от тех описаний, которые порой мелькают в ангажированной западной прессе. Такие контакты и обмены мы будем и впредь всемерно поощрять»,— добавил глава МИД РФ.

Референдум о присоединении Крыма к России прошел 16 марта 2014 года. По его результатам 17 марта была провозглашена независимая Республика Крым, в которой Севастополь имел особый статус. 18 марта был подписан договор, по которому Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав России. Украина и западные страны не признали проведения референдума в регионе и обвинили Россию в аннексии территории.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма» 11 марта. В открытом доступе документа пока нет. Крымская платформа — новая международная переговорная площадка, работа которой будет направлена на возвращение полуострова в состав Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал всех членов ООН присоединиться к ней. Кроме того, 12 марта Совбез ООН провел неформальное заседание по Крыму. Участие во встрече приняли представители более 20 стран.

Подробности — в публикации “Ъ” «К Крыму подплывают три кита».