К Крыму подплывают три кита

Накануне седьмой годовщины крымского референдума споры вокруг полуострова вновь вернулись в международную повестку. В пятницу Совбез ООН провел неформальное заседание по Крыму, созванное по инициативе Запада. Оно состоялось на фоне обнародования Киевом плана о «трех китах» процесса возвращения полуострова. Первый шаг — утверждение «Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма» — уже сделан. Вторым станет проведение 23 августа саммита Крымской платформы. В РФ раскритиковали инициативы украинских властей, уличив их в «русофобии, безответственности и прожектерстве». При этом Москва решила предпринять новую попытку донести свое мнение до максимально широкого круга лиц, инициировав проведение 17 марта еще одного неформального заседания Совбеза ООН.

«Крым — это Украина»,— такую фразу можно было услышать в пятницу из уст большинства участников неформального заседания Совбеза ООН. Встреча прошла по так называемой «формуле Аррии», то есть была неформальной, не подразумевающей обязательного участия всех членов Совбеза и принятия каких-либо документов. За созыв заседания выступили, в частности, Великобритания, Эстония, Ирландия, Норвегия, США и Франция — вместе с Украиной. Всего же участие во встрече приняли представители более 20 стран.

Цель заседания, как отметили в украинском МИДе, привлечь еще больше внимания Совбеза ООН и международного сообщества «к грубому нарушению Россией международного права и попыткам легитимизировать оккупацию Крыма». Заседание было созвано в канун годовщины референдума о статусе Крыма, который прошел 16 марта 2014 года.

«Крым: семь лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины»,— так официально называлась встреча.

Альтернативную точку зрения высказала лишь российская делегация. «Украинские и западные коллеги, которые представляют 99% спикеров этого мероприятия, настойчивы в продвижении фейковых новостей о Крыме»,— сказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. При этом он сообщил, что 17 марта РФ созывает собственное неформальное заседание по Крыму. До этого в своем Telegram-канале господин Полянский раскритиковал подобные встречи, которые проходят по инициативе Запада: «Украинцы и их западные спонсоры давно уже используют годовщины воссоединения Крыма с Россией как повод "постенать" над мнимыми нарушениями прав человека в российском Крыму, напомнить о своем непризнании его "оккупации" Россией и вбросить в СМИ очередную порцию фальшивок про российский полуостров».

Действительно, голоса большинства выступающих звучали в унисон. «Мы тверды в нашей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы продолжим оказывать давление на Россию»,— сказал представитель Канады.

«Остановите нарушения прав человека и верните Крым Украине»,— заявил делегат от ФРГ.

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем выступлении призвал всех членов ООН присоединиться к Крымской платформе — новой международной переговорной площадке, работа которой будет направлена на возвращение полуострова в состав Украины. Практически все участники встречи эту инициативу поддержали.

Заседание Совбеза ООН прошло на следующий день после принятия Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины «Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма». По словам Дмитрия Кулебы, это «исторический документ», который должны были принять еще в 2014 году. В открытом доступе стратегии пока нет, однако, как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, вскоре все желающие смогут с ней ознакомиться. Господин Кулеба пояснил в Twitter, что принятие стратегии стало одним из «трех китов» комплекса действий Киева по возвращению полуострова. Два других шага он обозначил как «консолидация» и «синергия». В первом случае, по словам министра, речь идет об «объединении усилий всех партнеров на базе Крымской платформы», а во втором — «о восстановлении международного права и, как следствие, полного суверенитета Украины» над Крымом и Севастополем.

Разговоры о создании Крымской платформы на Украине ведутся с лета прошлого года. Первый саммит пройдет 23 августа — в канун 30-летия со дня независимости республики. По словам президента Владимира Зеленского, о готовности участвовать в проекте заявили представители ряда стран ЕС, а также Великобритании, Турции и Канады. Известно также, что на саммит приглашены глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представители Узбекистана. Организаторы надеются увидеть в числе участников и президента США Джо Байдена (но в Вашингтоне эту тему пока не комментировали). Кроме того, Дмитрий Кулеба говорил о готовности пригласить на встречу представителей России: «Пусть приезжают. Нам же нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. В повестке будет только один вопрос — модальность выхода России из Автономной Республики Крым и города Севастополь и восстановление суверенитета и юрисдикции Украины на этой территории».

Что касается «синергии», то Киевом были предприняты шаги и на этом направлении. Еще в 2014 году украинские власти подали в Европейский суд по правам человека иск по нарушениям прав человека в Крыму. А в январе этого года суд согласился частично рассмотреть по существу жалобу Украины, что в украинском Минюсте назвали «первой промежуточной победой» в ряде дел республики против РФ. Не отстают и зарубежные партнеры. Как накануне сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС, Брюссель уже готовится ввести против РФ новые санкции из-за «нарушений прав человека на полуострове». Окончательное решение, как ожидается, будет принято на заседании глав МИДов стран ЕС 22 марта.

Так или иначе, но в РФ к периодическим расширениям черных список давно привыкли, а к стратегии «трех китов» отнеслись крайне скептически.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что российская сторона готова участвовать в работе Крымской платформы лишь при условии, что там будут обсуждаться проблемы полуострова — от водоснабжения до транспортного сообщения.

Что же касается вопроса принадлежности Крыма, то он, как неоднократно давали понять в МИД РФ и Кремле, закрыт окончательно и бесповоротно.

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил “Ъ”, что на самом деле три кита, на которых держатся все «стратегии Украины»,— это «русофобия, безответственность и прожектерство». Как бы в Киеве ни называли «свои наполеоновские планы», считает он, сколько бы миллионов долларов ни тратили на их разработку, суть внутренней политики от этого не меняется. «К сожалению, налицо еще один яркий пример того, как в условиях экономического кризиса, усугубленного пандемией коронавируса, украинские власти тратят деньги на создание совершенно нереалистичных планов и стратегий вместо того, чтобы направить их на социальные нужды населения. Вот это и есть результат "консолидации" и "синергии" с их западными спонсорами. Очень сомнительно, что крымчанам такой план придется по душе»,— подчеркнул господин Козенко.

«Киев рассматривает полуостров исключительно как территорию, без крымчан»,— заявил “Ъ” и. о. главы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. По его словам, «украинским властям удалось вернуть тему статуса Крыма в международную повестку дня, но что-либо из нее выжать не получится».

С этим согласен и глава Крыма Сергей Аксенов. Он напомнил в Facebook, что Киев из года в год говорит об очередных «исторических» планах по «возвращению Крыма», но в реальности все происходит с точностью до наоборот: полуостров за семь лет полностью интегрировался в Россию и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины. «Это показатель беспомощности украинской власти»,— заявил господин Аксенов. И резюмировал: «Когда для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований, остается заниматься прожектерством и очковтирательством».

Марина Коваленко; Александр Дремлюгин, Симферополь