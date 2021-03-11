Глава МИД Украины рассказал о «трех китах» политики по возвращению Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перечислил «три кита» политики, которая, по его мнению, поможет Киеву вернуть Крым. Это принятая стратегия по «деокупации», объединение усилий с партнерами и восстановление международного права.

«На заседании СНБО (Совета национальной безопасности и обороны.— “Ъ”) мы утвердили Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Исторический документ, который должен был быть еще в 2014 (году.—“Ъ”). Четкий сигнал: мы не только призываем мир помочь вернуть Крым, Украина сама серьезно и системно этим занимается по инициативе президента Владимира Зеленского»,— написал господин Кулеба в Twitter.

«Три кита возвращения Крыма: стратегия, одобренная сегодня; консолидация — работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы; синергия — восстановление международного права и, как следствие,— полного украинского суверенитета над АР (автономной республикой.—“Ъ”) Крым и городом Севастополь»,— добавил министр.

18 марта 2014 года по итогам референдума Крым и Севастополь вошли в состав России. За присоединение к России проголосовали 96,77% и 95,6% жителей соответственно. Украина считает полуостров своей территорией.