Компания BMW представила новую мультимедийную систему iDrive 8, которая появится на серийных моделях с 2021 года.

Основой системы является изогнутый дисплей, состоящий из 12,3-дюймовой цифровой панели приборов и 14,9-дюймового экрана мультимедийной системы. Заявлено, что в новой версии iDrive сохранен круглый селектор, но количество других физических элементов управления сокращено вдвое.

Система фильтрует информацию и предоставляет водителю только те данные, которые нужны ему в конкретный момент времени. Кроме того, предусмотрен штатный цифровой ассистент BMW Intelligent Personal Assistant, способный, по заявлению BMW, не только управлять частью функций автомобиля, но и поддерживать диалог с водителем и передним пассажиром.

Для новой мультимедийной системы разработана новая графическая оболочка BMW Operating System 8, отличающаяся переработанной графикой с разными режимами отображения информации и виджетами. Предусмотрена функция Great Entrance Moments, в которой автомобиль приветствует приближающегося к нему водителя.

Заявлено, что появится функция BMW ID, которая позволит персонализировать автомобиль под конкретного водителя, сохранять его настройки и предпочтения в My BMW и My Modes, загружающиеся в облачное хранилище, откуда их можно переносить в новые машины. В системе появятся самообучающиеся навигация и климат-контроль, который учитывает более чем 440 миллионов поездок клиентов BMW со всего мира, число количество людей в салоне, интенсивность и направление солнечного света, а также внесенные водителем изменения в автоматические настройки.

Для BMW iDrive 8 предусмотрены обновления через интернет Remote Software Upgrade, встроенный «магазин» опций BMW ConnectedDrive, цифровой ключ BMW Digital Key Plus и поддержка стандарта связи 5G. Новая мультимедиа появится на электрическом кроссовере BMW iX и грядущем электромобиле BMW i4.