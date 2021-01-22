Компания BMW показала электромобиль i4 в движении, опубликовав видеоролик с тестов новинки.

Руководитель проекта BMW i4 Дэвид Альфредо Ферруфино Камачо продемонстрировал ход финальных дорожных испытаний электромобиля, в ходе которых проверялись настройки подвески — управляемость и комфорт при движении по неровностям.

Электромобиль получил особые амортизаторы, снижающие крены при старте с места, а также систему контроля пробуксовки колес, настроенную с учетом мгновенной максимальной подачи тяги электромотора. С учетом силовой установки, мощность которой может достигать 530 л.с., откалиброваны руль и тормоза, а массу батарей (емкость аккумулятора обеспечит до 600 км пробега без дозарядки) учитывали при настройке энергоемкости подвески.

Напомним, премьера серийного электромобиля BMW i4 состоится в 2021 году. Модель войдет в семейство BMW 4-Series, где сейчас представлены купе и кабриолеты с двигателями внутреннего сгорания.