Япония готова к закрытию Иностранных болельщиков могут не пустить на Игры-2020

Власти Японии рассматривают возможность запрета допуска на Игры-2020 иностранных болельщиков. Отсутствие иностранцев, как считают жители Японии, поспособствует ограничению распространения коронавируса. Как отметила глава оргкомитета Токио-2020 Сэйко Хасимото, окончательное решение по этому вопросу может быть принято до конца марта.

Власти Японии рассматривают возможность проведения Олимпиады-2020, которая, согласно плану, должна начаться 23 июля, без присутствия иностранных болельщиков. Об этом заявила министр по делам Олимпиады Тамаё Марукава. По словам главы оргкомитета Игр Сэйко Хасимото, руководство страны и оргкомитета рассчитывает, что окончательное решение будет принято не позднее 25 марта, когда должна стартовать эстафета олимпийского огня.

«По болельщикам жду решения до 25 марта, когда стартует олимпийская эстафета. Ситуация с коронавирусом сложная как в Японии, так и за ее пределами. Было бы неправильно вызывать смятение среди населения Японии от того, что в страну попадут иностранцы»,— отметила госпожа Хасимото.

Окончательного решения относительно допуска болельщиков на трибуны (не важно, японских или иностранных) вообще нет. На данный момент рассматриваются различные варианты.

Сама идея проведения Олимпиады не пользуется безоговорочной поддержкой населения Японии. Согласно опросам, проводившимся в конце прошлого—начале нынешнего года, почти 80% японцев хотели бы или еще одного переноса, или отмены Игр. При этом, как неоднократно подчеркивал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, перенести Олимпиаду еще раз не представляется возможным.

Издание Yomiuri в среду обнародовало результаты последнего опроса по этому поводу. Количество сторонников отмены или переноса Игр заметно снизилось. Теперь только 58% японцев не хотели бы проведения Олимпиады в этом году. Что касается допуска иностранцев на Игры, японцы практически единодушны: 91% опрошенных выступают против того, чтобы на трибунах были болельщики из других стран.

Арнольд Кабанов