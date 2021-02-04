Быстрее, выше, здоровее

Организаторы Олимпиады в Токио и Международный олимпийский комитет (МОК) начали публикацию специальных пособий по «коронавирусной» безопасности во время главного спортивного события года. Содержание уже первого из них — для представителей международных спортивных федераций — содержит множество требований и запретов. Функционерам придется еще за две недели до Олимпиады начать в ежедневном режиме отчитываться о результатах мониторинга своего здоровья, а на самой Олимпиаде — подвергаться постоянным проверкам. При этом поддерживать и общаться со спортсменами привычными способами у них не выйдет: к ним нельзя будет подойти ближе чем на два метра, а боление на трибунах разрешено лишь с помощью хлопков в ладоши.

Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет (МПК) и оргкомитет Олимпиады в Токио запустили публикацию специальных пособий для лиц, собирающихся работать на ней в том или ином качестве. Очередные летние Олимпийские игры были перенесены из-за пандемии коронавируса с лета прошлого года на лето нынешнего и должны открыться 23 июля. В пособиях изложены меры по соблюдению коронавирусной безопасности, разработанные совместно с Всемирной организацией здравоохранения, правительством Японии, администрацией Токио, а также «независимыми экспертами и организациями». В общей сложности их будет четыре. МОК, МПК и организаторы стартовали с пособия для представителей международных федераций. За ними последуют пособия для спортсменов с официальными лицами, прессы и бродкастеров. Впрочем, уже из пилотного можно понять, насколько непросто, скорее всего, дастся нынешняя Олимпиада тем, кто в ней задействован.

В предисловии к этому пособию, написанному спортивным директором МОК Китом Макконнеллом, посещение токийской Олимпиады названо «новым опытом» даже для тех, у кого за плечами немало Олимпиад. А содержание документа говорит о том, что опыт будет явно не из самых приятных.

Рекомендации, изложенные в пособии, представляют собой, по сути, длинный список всякого рода предписаний, ограничений и запретов, разделенный на блоки.

Наиболее объемный посвящен обязательному мониторингу здоровья, которым будет вынужден заниматься любой функционер федерации. Причем начнется он задолго до Олимпиады.

В течение двух недель до отъезда на нее сотрудникам федераций (при всех будут трудиться так называемые офицеры по COVID-19) предстоит в ежедневном режиме измерять температуру и заносить свои показатели в созданное для контроля мобильное приложение. А не позднее чем за 72 часа до отправления в Японию они сдадут тест на коронавирус, представив организаторам подтверждение того, что он негативный. Также они обязаны предоставить список лиц, с которыми собираются контактировать во время Олимпиады. А еще функционеров по прибытии в Японию могут снова протестировать и подвергнуть «дополнительным ограничениям». Измерять температуру им будут всякий раз при посещении олимпийского объекта (она должна быть не выше 37,5 градуса, при более высокой — обязательное «помещение в изоляцию» для «дополнительного обследования»).

В блоке о «физических взаимодействиях» говорится о необходимости «минимизировать» их и объясняется, каким образом. В перечень мер входит ношение защитных масок, рекомендация избегать «закрытых помещений» и «помещений, где возможен тесный контакт», а также запрет на поездки общественным транспортом, «объятия и рукопожатия». Отдельно регламентируется социальная дистанция. Представителям международных федераций не разрешается подходить к спортсменам ближе чем на два метра, а к «остальным лицам» ближе чем на метр даже в «операционных зонах» (авторы документа не поясняют, как в таких условиях они смогут выполнять свои функции).

Блок «гигиена», помимо того что предписывает регулярно мыть руки, обрабатывать их санитайзером и кашлять и чихать исключительно в маску, содержит очень любопытный запрет. Он связан с болением на трибунах. Спортсменов запрещено поддерживать «пением и кричалками». Вместо них предлагается ограничиться «хлопаньем в ладоши». Ранее МОК и оргкомитет указывали на такое ограничение и для обычных зрителей.

О санкциях в отношении тех, кто не соблюдает положения пособия, сказано не слишком конкретно. Но есть указание на то, что «неоднократные» нарушения приведут к лишению олимпийской аккредитации.

В документе уточняется, что опубликованный на сайте МОК текст — это на самом деле первая версия пособия. Следующие выйдут в апреле и июне и будут адаптированы с учетом изменения обстановки. В последнее время в Японии она лишь ухудшается. А накануне запуска серии олимпийских пособий премьер-министр страны Ёсихидэ Суга объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения в Токио и девяти префектурах.

Алексей Доспехов