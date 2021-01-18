С церемониями не поцеремонились Оргкомитет Олимпиады в Токио следует курсом на упрощение

Организационный комитет Олимпиады в Токио, которая из-за пандемии коронавируса была перенесена с лета 2020 года на лето 2021-го, продолжает придерживаться взятого курса на ее «упрощение». Организаторы решили резко сократить число спортсменов, которые смогут посетить церемонии открытия и закрытия Игр. На них, как планируется на данный момент, будет присутствовать только половина от общего числа атлетов — около 6 тыс. человек.

Оргкомитет токийской Олимпиады объявил о введении новых мер безопасности, которые позволят снизить риски на фоне пандемии COVID-19. С этой целью было решено сократить число присутствующих на церемониях открытия и закрытия Игр спортсменов: они пройдут соответственно 23 июля и 8 августа. Из 11 тыс. атлетов, планирующих принять участие в Играх, на мероприятия будут допущены только 6 тыс. человек. Правда, по какому именно принципу будет осуществляться «отбор», пока неизвестно.

О решении проводить церемонии в упрощенном формате организаторы сообщили в конце декабря. Дни открытия и закрытия Олимпиады, согласно официальному заявлению оргкомитета, по-прежнему будут являться «большим праздником» для спортсменов и зрителей, однако для их подготовки будет использоваться более «простой и сдержанный подход». Он должен соответствовать идее «общего упрощения» Олимпийских игр.

Такую концепцию организаторы, стремившиеся по возможности сократить связанные с переносом Игр расходы, разработали совместно с Международным олимпийским комитетом (МОК). План, предусматривающий кардинальное «переформатирование» Олимпиады и опубликованный прошлой осенью, содержит в общей сложности 52 пункта.

Он, по убеждению оргкомитета, позволит рационализировать усилия и сэкономить до $284 млн.

Его планируется реализовать благодаря сокращению числа присутствующих на соревнованиях официальных лиц из делегаций Международного олимпийского комитета, обслуживающего персонала, более экономичному освещению спортивных объектов и экономии на масштабе «сопутствующих» мероприятий вроде эстафеты олимпийского огня.

Из еще большего числа пунктов состоит протокол обеспечения безопасности, который был разослан национальным олимпийским комитетам. Помимо социального дистанцирования, постоянного ношения масок и регулярных тестов на коронавирус, он включает рекомендации, касающиеся времени пребывания спортсменов в Олимпийской деревне. Так, например, атлеты должны приезжать туда «не ранее чем за пять дней до начала соревнований», а покидать — максимум через два дня после их окончания.

Екатерина Ремизова