Роскомнадзор пригрозил Twitter блокировкой через месяц

Социальная сеть Twitter будет заблокирована на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин. По его словам, регулятор наблюдает за реакцией компании по поводу удаления запрещенной информации.

«Мы взяли месяц и наблюдаем за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации. После чего, в зависимости от действия администрации социальной сети, будут приняты соответствующие решения,— сказал господин Субботин (цитата по ТАСС).— Если Twitter не исполнит требования российского законодательства, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России».

Роскомнадзор начал замедлять трафик Twitter в России 10 марта, поскольку соцсеть не удаляет публикации с запрещенной информацией. Решение Роскомнадзора совпало со снижением доступности сайтов и сервисов других участников рунета, от «Почты России» до банков.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Замедляй и властвуй».

Дмитрий Шестоперов