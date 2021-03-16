Великобритания опубликовала новую доктрину внешней и оборонной политики

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально представил «Комплексный обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики» королевства (.pdf). В документе Россия названа наиболее острой угрозой безопасности в евроатлантическом регионе. Господин Джонсон представил положения документа в Палате общин, прямая трансляция выступления велась на YouTube.

Лондон планирует сдерживать и защищаться от всех угроз Москвы, в том числе посредством НАТО. Это будет продолжаться до тех пор, пока отношения с Россией не улучшатся, говорится в доктрине. Также Великобритания планирует привлечь Россию к ответственности за нарушение международных правил и норм, говорится в документе.

Помимо этого, Лондон собирается увеличить количество ядерных боеголовок до 260. Сейчас их 180. В доктрине сказано, что к 2030 году дипломатия королевства будет подкреплена ядерным арсеналом и способностью проецировать влияние.

Наиболее важным партнером Великобритании называются США. Также в документе упомянуты планы по сотрудничеству с Китаем в торговле и инвестициях.

Доктрину ранее сегодня прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что мнение глав некоторых западных государств о том, что Россия представляет угрозу, вызывает озабоченность и сожаление.

О пересмотре военной стратегии Великобритании в материале — “Ъ” «Боеголовная боль Лондона».