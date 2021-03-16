Песков: заявления западных стран об угрозе со стороны России вызывают сожаление

Мнение глав некоторых западных государств о том, что Россия представляет угрозу, вызывает озабоченность и сожаление, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее стало известно о намерениях Великобритании увеличить свой ядерный арсенал в связи с нарастающими угрозами от России и Китая.

«Тенденция на то, что многие лидеры западных стран, к нашему сожалению, называют нашу страну активной угрозой, противником и так далее, подобный конфронтационный настрой может вызывать только сожаление и даже озабоченность»,— сказал на пресс-коле господин Песков.

Относительно намерений непосредственно Великобритании Дмитрий Песков призвал дождаться официального заявления Лондона. «Это слишком серьезная субстанция, чтобы судить о ней по публикациям в газете... Мы все-таки предпочитаем дождаться объявления этой стратегии, затем уже приступить к ее анализу»,— добавил он.

Накануне, 15 марта, газета The Guardian со ссылкой на Обзор оборонной и внешней политики страны сообщила, что власти Великобритании планируют нарастить более чем на 40% количество своих ядерных боеголовок. Как следует из документа, решение властей вызвано «активной угрозой» безопасности Великобритании со стороны России и «системным вызовом» — со стороны КНР. Ожидается, что официально новую стратегию премьер-министр Борис Джонсон представит сегодня, 16 марта.

О пересмотре военной стратегии Великобритании в материале — “Ъ” «Боеголовная боль Лондона».