Боеголовная боль Лондона

Власти Великобритании во вторник объявят о намерении более чем на 40% увеличить количество своих ядерных боеголовок. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian со ссылкой на Обзор оборонной и внешней политики страны, который будет представлен премьер-министром Борисом Джонсоном. Издание подчеркивает, что речь идет о кардинальном пересмотре прежних усилий британских властей в сфере разоружения. В качестве причины, почему Лондон решился на такой шаг, Борис Джонсон, как ожидается, назовет угрозу со стороны России и Китая.

Новый Обзор оборонной и внешней политики Великобритании будет обнародован во вторник днем, но газета The Guardian ознакомилась с ним еще в понедельник. Журналисты обратили внимание на главное новшество доктрины, о котором планирует объявить правительство Бориса Джонсона:

«Впервые с момента окончания холодной войны Великобритания намерена не разоружаться, а наоборот наращивать свой ядерный потенциал».

На вооружении Великобритании сейчас состоят четыре атомные стратегические подводные лодки, оснащенные американскими баллистическими ракетами Trident-II. Одна их этих подлодок всегда находится на боевом патрулировании. С 1990-х годов власти преследовали цель сокращения общего числа развернутых и неразвернутых боезарядов. В 2010 году, когда их количество составляло 225 единиц, правительство объявило о намерении урезать эту цифру до 180 к середине 2020-х годов (в 2015 году эту цель переподтвердили). По данным The Guardian, во вторник «потолок» будет поднят до 260 боезарядов.

В статье отмечается, что правительство считает такой шаг оправданным в свете якобы исходящих от России и Китая угроз. На увеличение арсенала планируется потратить более 10 млрд. Россия, как ожидается, будет названа в обзоре «активной угрозой» безопасности Великобритании, а Китай — «системным вызовом».

«Британия имеет гораздо меньше боеголовок, чем Россия (около 4300), США (около 3800) или Китай (около 320)»,— напоминает издание.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович считает, что драматизировать эту ситуацию не стоит. «Действительно, в прошлой редакции (Обзора.— “Ъ”) целевым показателем были цифры в 120 "оперативно доступных" ядерных боезарядов при общем арсенале в 180 к середине 2020-х. Однако теперь у партнеров намечается развертывание нового поколения боевого оснащения для баллистических ракет подводных лодок Trident-II (напомним, взятых в лизинг у США), унифицированных с американскими перспективными военно-морскими боеголовками W93. Модернизация арсенала, как представляется, может привести к ситуации, при которой часть "новых" голов еще не сертифицирована и не развернута, но уже на складах, а часть старых — уже снята, но еще не разобрана и не утилизирована. Для недопущения такой коллизии, ставящей под вопрос соблюдение собственных целевых показателей, и предусматривается уточнение цифр»,— пишет он в Telegram-канале проекта. В том, что королевский флот решил внезапно резко нарастить свою мощь, эксперт сомневается.

Между тем планы властей Великобритании уже вызвали резкую критику сторонников ядерного разоружения, в том числе и в самом Соединенном королевстве. Генеральный секретарь Кампании за ядерное разоружение (CND) Кейт Хадсон предупреждает, что Великобритания рискует начать «новую гонку ядерных вооружений» в то время, когда мир пытается выйти из пандемии Covid-19. «Когда правительство стеснено в средствах, нам не нужны грандиозные траты денег на оружие массового уничтожения»,— заявила она.

Критика звучит и из-за рубежа. «Речь идет о значительном увеличении британских запасов оружия массового уничтожения. Это невероятно безответственное поведение Великобритании усиливает глобальную нестабильность и является явным признаком того, что она полностью отказывается от своих юридических обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО.— “Ъ”)»,— написала в Twitter исполнительный директор Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин.

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий уверен, что столь резкое увеличение потолков не останется незамеченным на Обзорной конференции ДНЯО в августе.

«Согласно договору, все ядерные государства должны стремиться к сокращению своих ядерных арсеналов и в последние несколько десятилетий так и происходило, по крайней мере там, где публикуются официальные цифры. Лондон станет первым государством "ядерной пятерки", развернувшим этот тренд,— заявил эксперт “Ъ”.— С продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях Россией и США, и высокой вероятностью дальнейших двухсторонних переговоров казалось, что вопросы разоружения не будут слишком остро стоять на повестке августовской конференции». Но теперь, по его словам, удивительным образом главным раздражителем окажется Британия.

Елена Черненко