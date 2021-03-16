Зерно просится в стакан котировок

Вопрос о необходимости активного развития в России современной биржевой торговли товарными активами, прежде всего зерном, давно назрел и даже перезрел. Он достиг высшего государственного уровня: об этом заявил Владимир Путин во время последней встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым. О том, почему российские организованные торги обошли вниманием один из наиболее распространенных биржевых товаров и зачем нужно выводить зерно на биржу, в колонке для “Ъ” рассуждает президент компании «Александра», международный эксперт по биржевой торговле сырьевыми товарами Александр Белозерцев.

Российский зерновой сектор совершил феноменальный рывок вперед в последние 15 лет, практически удвоив валовые сборы и товарность отрасли. Россия как экспортер стремительно ворвалась на мировой рынок зерна и продолжает наращивать свое присутствие на региональных рынках, лидирует в мире по экспорту пшеницы и не собирается это лидерство уступать. Российское зерно пользуется повышенным спросом со стороны импортеров, и этот спрос только усиливается. Ведущие зарубежные эксперты называют эти достижения России настоящей революцией в мировом зерновом хозяйстве.

Изменениям в отечественной зерновой индустрии способствовали серьезные институциональные сдвиги. Полностью частным стало не только производство, но и хранение зерна, внутренняя торговля, переработка, экспорт и т. п. Благодаря развитию частной инициативы и постоянному притоку капвложений произошло мощное технологическое обновление отрасли и существенно модернизировалась ее физическая инфраструктура. Все это способствовало росту конкуренции среди игроков зернового рынка и активному формированию современных подходов к маркетинговым стратегиям и поведению как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Российские биржи проспали эту революционную трансформацию отечественной зерновой отрасли и оказались не в состоянии предложить хотя бы российским участникам зернового рынка (не говоря уже о крупных зарубежных трейдерах) привлекательные биржевые контракты и эффективные алгоритмы инвестирования в них.

Проспали и те, кто по долгу государственной службы призван заниматься развитием и регулированием биржевого товарного рынка в стране (прежде всего Минсельхоз, Банк России и ФАС). Лишь в августе 2019 года правительство утвердило долгожданную стратегию развития зернового хозяйства РФ до 2035 года (распоряжение №1796-р от 10.08.2019), в которой более двух страниц текста из 64 посвящено развитию биржевой торговли зерном.

В последние десятилетия мировой рынок зерна серьезно изменился. Помимо роста спроса и предложения на товарное зерно произошли заметные сдвиги в географии мировой торговли, а также видоизменился состав крупнейших экспортеров и импортеров зерна. А главное — торговые операции с зерном стали значительно быстрее и эффективнее. Заметное место во всех этих переменах продолжает играть современная биржевая торговля фьючерсами и опционами. Современные товарные биржи выполняют как минимум две основные общеэкономические функции на товарных (зерновых) рынках — прежде всего это функция ценообразования (price discovery), а также функция хеджирования (hedging) ценовых рисков. Широко пропагандируемая в России функция товарной биржи как канала сбыта физического зерна, то есть биржевой спот-рынок, благополучно умерла на крупнейших зерновых биржах мира еще в 70–80-е годы XX века. Ее еще пытаются реализовать во многих развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки, но никак не на крупнейших биржевых площадках Северной Америки, Европы и Азии.

Российские зерновики вот уже много лет обречены на пребывание в условиях повышенной ценовой неопределенности и волатильности, что усугубляется климатическими колебаниями и природными катаклизмами, активным государственным вмешательством в ценовую политику, изменениями валютных курсов и торговыми войнами. Естественно, субъекты зернового рынка стремятся максимально минимизировать свои ценовые риски, прибегая к различного рода ухищрениям, в том числе и к операциям хеджирования на зарубежных товарных биржах — благо ценовая прозрачность и доступность зарубежного биржевого рынка зерна после перехода в онлайн существенно выросла.

В то же время отечественный зерновой рынок неплохо функционирует и ежегодно отправляет на экспорт 45–50 млн тонн зерна. Помимо различных других информационных источников участники зернового рынка активно пользуются ценовой информацией, распространяемой известными консультационно-аналитическими компаниями (ИКАР, «СовЭкон», «ПроЗерно», «Русагротранс» и т. п.) Они играют очень важную и полезную роль в российском зерновом секторе, обрабатывая и анализируя большой массив информации и производя высокопрофессиональные аналитические материалы практически обо всех аспектах функционирования зерновой отрасли (посевы и урожайность, производство и запасы, соотношение спроса и предложения, внутреннее потребление и экспорт, региональные особенности и т. д., и т. п.) Но сами эти компании не генерируют цены, они лишь занимаются агрегированием ценовой информации, произведенной многочисленными участниками отечественного зернового рынка. Они не являются, как биржи, так называемыми ценовыми фабриками, где концентрируются в одном месте совокупный спрос и предложение. Более того, сбор ценовой информации от многочисленных участников зернового рынка, разбросанных по регионам, происходит, по сути, в ручном режиме. Это довольно трудоемкий и затратный процесс.

В последнее время российское правительство также предприняло попытку заняться сбором и обработкой ценовой информации на рынке зерна, выпустив 6 февраля 2021 года постановление №117, которое, в частности, поручает Московской бирже (МБ) по всем экспортным контрактам и на базе этого производить под надзором Центробанка «внебиржевые ценовые индикаторы» для расчета экспортных пошлин на пшеницу, кукурузу и ячмень. Естественно, у участников зернового рынка возникает масса вопросов относительно методологии расчета этих ценовых «индикаторов», объективности и прозрачности этого процесса. Наконец, непонятно, почему к этой важной работе привлечены МБ и Центробанк — хотя зерно напрямую не входит в их компетенцию.

Многолетние попытки отечественных бирж хоть как-то приблизиться к решению этих задач пока не дают желаемого результата.

Российские площадки остаются не в состоянии предоставлять современные услуги по ценообразованию и хеджированию для многочисленных участников зернового рынка в России, а их международный конкурентный потенциал в данном вопросе близок к нулю — как в отношении операций с товарным зерном внутри страны, так и применительно к российскому зерновому экспорту.

Одна из крупнейших бирж в Европе — Московская — пытается заниматься биржевым рынком зерна вот уже более 20 лет, однако, обладая крупнейшим биржевым рынком производных инструментов в регионе бывшего СССР и Восточной Европы, руководство биржи имеет довольно поверхностное представление о природе срочного рынка и его глубинной связи с реальными секторами экономики. Основной упор в развитии собственного биржевого товарного рынка делается исключительно на массовое привлечение среднего и мелкого спекулятивного капитала, а серьезная работа с крупными товарными хеджерами (как на биржевом рынке, так и для участия в своей расчетной системе) остается на периферии управленческого внимания. В итоге значительная недооценка ключевых рисков на рынке зерна привела к громкому скандалу на зерновом спотовом рынке МБ весной 2019 года — он стоил ее расчетной системе около 2,4 млрд руб. и привел к полной приостановке операций с зерном на бирже и серьезным репутационным потерям.

Текущая попытка МБ запустить в торговлю собственный фьючерсный контракт на пшеницу четвертого класса также вызывает среди отечественных зерновиков много вопросов и пока не имеет серьезной перспективы. В экспертной среде уже неоднократно отмечалось, что при подготовке и запуске этого контракта были в очередной раз допущены серьезные просчеты в спецификации контракта. Достаточно спорными выглядят его основные параметры, отсутствует и внятное экономическое обоснование выбора пунктов поставки физического зерна (три элеватора в Воронежской области, контролируемые одной квазигосударственной структурой).

Создается впечатление, что контракт разрабатывался и запускался исключительно под одну группу компаний (ВТБ), а это неэффективно и бесперспективно для российского рынка зерна.

В настоящее время среди российских биржевиков активизировались разговоры о разработке и запуске в торговлю контрактов на ценовые индексы на зерно. Данная активность отражает определенный интерес к такого рода контрактам на ведущих товарных биржах мира. Но в России такого рода контракты не будут способствовать формированию так необходимой участникам зернового рынка услуги по ценообразованию — они будут ориентированы лишь на спекулятивное сообщество.

Очевидно, что преодоление текущего кризиса доверия к зерновому рынку МБ невозможно без привлечения серьезной внешней экспертизы — как при формулировании внятной и адекватной стратегии развития, так и при разработке новых маркетинговых подходов для продвижения зерновых контрактов среди различных игроков зернового рынка. Акционерам МБ для создания конкурентного в международном плане биржевого рынка зерна нужно инициировать работу над ошибками и кардинальным образом поменять отношение оперативного руководства МБ к проблематике этого сегмента биржевого рынка.

Ценовая неопределенность и волатильность, достаточно большое количество и многообразие участников отечественного рынка зерна и, прежде всего, поступательная фундаментальная динамика зерновой отрасли создают мощные предпосылки для развития современной биржевой торговли зерном в России. В то же время активное государственное вмешательство в процессы ценообразования на зерновую продукцию и организацию (посредством своих квазиструктур) биржевой торговли зерном вызывают серьезную озабоченность в зерновом бизнес-сообществе и могут создать глубинные препятствия для такого рода развития. А ведь президент уже поставил соответствующую задачу, которую надо решать и о выполнении которой надо будет рано или поздно отчитываться.