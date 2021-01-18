Цены висят на колоске

Новости об очередных ограничениях на экспорт зерна из РФ взволновали участников мирового рынка. Стоимость фьючерса на российскую пшеницу уже превысила $300 за тонну, а цены на физическом рынке приближаются к этой отметке. Последний раз котировки достигали такого уровня в апреле 2014 года, а текущий тренд будет зависеть от готовности к сделкам крупных покупателей, в частности Египта.

По данным одного из базирующихся в Швейцарии трейдеров, стоимость мартовского фьючерса на поставку 10 тыс. тонн черноморской пшеницы к концу недели достигла $300 за тонну (FOB). Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько подтвердил, что мартовский контракт на пшеницу из РФ торгуется по $301 за тонну. По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, последний раз российская пшеница оценивалась почти в $300 за тонну в апреле 2014 года.

Котировки на физическом рынке пока ниже, чем на биржевом, но также приближаются к отметке в $300 за тонну. По данным «Совэкона», с декабря средние цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах выросли на $25, достигнув $286 за тонну (FOB). По словам господина Павенского, текущие цены выше $290 за тонну. Один из крупных экспортеров говорит, что в пятницу были предложения о продаже по $295 за тонну, сделки проходили по $290 за тонну.

Цены на пшеницу из РФ растут на фоне новостей о новых ограничениях на экспорт зерна. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции 15 января предложила повысить пошлину на экспорт пшеницы с 1 марта по 30 июня до €50 за тонну против €25 за тонну с 15 февраля. А с 15 марта предлагается ввести пошлину на вывоз кукурузы и ячменя в €25 и €10 за тонну соответственно. Ставки должны действовать в пределах квоты в размере 17,5 млн тонн.

Максим Решетников, глава Минэкономразвития, 15 января Мы видим ряд рисков, например, цены на зерновые на мировых рынках продолжают расти

Глава Минэкономики Максим Решетников также заявил о необходимости ввести с 1 июля автоматический и долгосрочный механизм расчета экспортных пошлин с учетом актуальных мировых цен. Подобная «плавающая» пошлина на пшеницу действовала в России с июля 2015 года по 23 сентября 2016 года, после чего была обнулена. На октябрь 2015 года ее размер был на уровне 50% таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб. за тонну.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что пока экспортеры российской пшеницы заняты исполнением текущих контрактов, и, вероятно, крайне аккуратно заключают новые. Но с учетом неопределенности с ограничениями и роста мирового рынка в недалеком будущем цены предложения могут превысить и $300 за тонну. Другой вопрос — найдется ли покупатель на таких условиях, российская пшеница активно конкурирует по цене не только с французской и украинской, но и аргентинской, американской и австралийской, рассказывает он.

Но Игорь Павенский считает, что пока всю российскую экспортную пошлину рынок «не абсорбировал». По его словам, пшеница основных российских конкурентов стоит не намного дешевле, а у РФ есть важное преимущество в стоимости фрахта в страны Северной Африки и Ближнего Востока, потому покупатели могут и согласиться на цены около $300 за тонну. Но такой уровень может продержаться только до весны, когда на ситуацию начнут влиять перспективы нового урожая в мире, который явно будет стоить дешевле, добавляет эксперт.

Дмитрий Рылько говорит, что уровень новых цен на российскую пшеницу будет более понятен на неделе по итогам гостендеров в Египте и Турции: «Главная интрига — насколько мировой рынок отыграет новый уровень российской пошлины». На последнем январском тендере египетской госкомпании GASC российская пшеница предлагалась по $315 за тонну, румынская — по $292,97 за тонну, французская — по $293,86–297,75 за тонну. В итоге GASC отказался от покупок.

По словам господина Сизова, на внутреннем рынке РФ цены на пшеницу после первых новостей об экспортной пошлине сократились примерно на 7% (примерно до 15,5 тыс. руб. за тонну), за исключением юга страны, где котировки растут на фоне спешного закрытия экспортных контрактов. Но, уточняет эксперт, после того как аграрии поймут, что пошлина в том или ином виде сохранится и в будущем сезоне и держать урожай смысла нет, внутренние цены могут очень серьезно обвалиться, тем более с учетом высоких запасов в центре и Поволжье.

Анатолий Костырев