Зерно испытывает перегрузию

Введение ограничений на экспорт зерна из России могло привести к неожиданной диверсификации поставок. Перед введением пошлин Грузия стала четвертой страной по объемам закупок российской пшеницы и основным импортером кукурузы. В январе в страну, по таможенным данным, поставлено почти 350 тыс. тонн этих культур. Эксперты не исключают, что часть партий в дальнейшем будет реэкспортирована, а некоторые отгрузки могли быть только на бумаге под будущие поставки в попытке обойти ограничения.

Грузия вошла в число крупнейших покупателей российского зерна, следует из обзора «Совэкона». В январе в страну было поставлено рекордные 215 тыс. тонн пшеницы, что соответствует четвертому месту среди импортеров после Турции (636,1 тыс. тонн), Египта (471,3 тыс. тонн) и Пакистана (225,6 тыс. тонн). Всего с начала сезона в Грузию отгружено 625 тыс. тонн пшеницы из РФ, притом что весь грузинский годовой импорт Минсельхоз США (USDA) оценивал в 600 тыс. тонн. Кроме того, Грузия стала крупнейшим покупателем российской кукурузы, закупив за январь 132,9 тыс. тонн против 12,6 тыс. тонн месяцем ранее. Для сравнения: на традиционный рынок Турции было поставлено 60 тыс. тонн кукурузы, указывают в «Совэконе».

Директор «Совэкона» Андрей Сизов не исключает, что часть зерна из Грузии в дальнейшем будет реэкспортирована, что может быть попыткой обойти действия пошлин на вывоз пшеницы и кукурузы из РФ. По его словам, из грузинского порта Поти партии можно оперативно перенаправить на небольших судах в Турцию. С 15 февраля по 30 июня в РФ действует квота на экспорт зерна в объеме 17,5 млн тонн. Кроме того, с 15 по 28 февраля на пшеницу была установлена экспортная пошлина в €25 за тонну. С 1 марта по 30 июня ее размер повышен до €50 за тонну, также введены пошлины на вывоз ячменя и кукурузы в €10 и €25 соответственно. Господин Сизов также отмечает активизацию отгрузок зерна в страны ЕАЭС, в первую очередь Казахстан, на которые пошлины не распространяются.

По словам собеседника “Ъ” в крупном экспортере, реэкспорт зерна из Грузии в Турцию не будет оправдан с точки зрения затрат на логистику, оформление документов и перевалку. Он полагает, что грузинские импортеры поспешили закупить пшеницу и кукурузу впрок до повышения цен на зерно после начала действия пошлин. Скорее всего, транзит на один из рынков ЕАЭС через третью страну мог исказить объем, добавляет другой источник “Ъ” среди экспортеров. В Ассоциации производителей зерна и муки Грузии на днях сообщали, что сформировали запасы пшеницы на два месяца и планируют переориентировать часть импорта на казахстанское зерно вместо российского.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько не исключает реэкспорта. Но он обращает внимание на общие странности с таможенной статистикой перед введением ограничений на экспорт продовольственных товаров. Только в этом январе, по таможенным данным, РФ отгрузила на экспорт около 1 млн тонн соевых бобов, хотя общий экспорт этой продукции из страны не должен превышать около 800 тыс. тонн в год, указывает эксперт. По словам господина Рылько, высокие цифры экспорта кукурузы могут среди прочего объясняться массовым переводом компаниями так называемых предварительных таможенных деклараций в полные в попытке исключить будущие сложности с отправкой товара. Либо речь идет о банальных неточностях в рамках общего ажиотажного наплыва декларантов, добавляет он. В Федеральной таможенной службе и Минсельхозе комментарии не предоставили.

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский говорит, что подача предварительных таможенных деклараций может быть попыткой некоторых компаний не попасть под ограничения на экспорт, что вряд ли удастся, так как контроль по квоте ведется по факту отгрузки. По его словам, фактически с начала сезона Россия отгрузила в Грузию 525 тыс. тонн пшеницы против примерно 500 тыс. тонн за весь прошлый сезон, а рост поставок связан с активизацией закупок перед введением пошлин на зерно из РФ.

Анатолий Костырев