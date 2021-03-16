Госдума одобрила во втором чтении наказание за оскорбление ветеранов

Госдума приняла во втором чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

За публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах ВОВ может грозить штраф до 3 млн руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет. Если преступление совершено группой лиц либо через СМИ и интернет, то штраф составит до 5 млн руб., а срок лишения свободы — до 5 лет.

За отрицание решений Нюрнбергского трибунала и одобрение нацистских преступлений, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны штраф увеличивается до 3 млн руб. Если преступление совершено группой лиц или с использованием интернета или СМИ, то сумма штрафа составит до 5 млн руб., также может грозить до 5 лет лишения свободы.

Депутаты предложили дополнить УК и КоАП ответственностью за оскорбление ветеранов после вынесения приговора политику Алексею Навальному. Его оштрафовали на 850 тыс. руб. за клевету после высказываний в адрес ветерана ВОВ, участвовавшего в видеоролике в поддержку поправок к Конституции.

Подробнее о законопроекте — в публикации “Ъ” «Ветеранов вписали в Уголовный кодекс».