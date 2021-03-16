Суд вновь отправил под стражу главного фигуранта «дела сайентологов»

Невский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения для духовного лидера «Сайентологической церкви Санкт-Петербурга» Ивана Мацицкого. Вместо запрета определенных действий его отправят под стражу до июня. Соответствующее представление подал представитель регионального УФСИН, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В документе начальник филиала Уголовно-исполнительной инспекции по Всеволожскому району регионального УФСИН сообщил о поступлении письма из УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Сотрудники ведомства сообщили в инспекцию о выявлении систематического нарушения Иваном Мацицким избранной для него ранее меры пресечения. В частности, в ФСБ уверены, что фигурант уголовного дела использовал средства связи в не исключительных случаях.

Духовный лидер петербургских сайентологов уже содержался в СИЗО на протяжении двух лет, с 2017 по 2019 год. В ноябре 2019 года суд отказал следствию в ходатайстве о продлении меры из-за нарушения процесса ознакомления с материалами дела. Запрет определенных действий предполагал для Ивана Мацицкого ограничение круга общения, запрет на использование средств связи и интернета, а также на посещение массовых и увеселительных мероприятий.

В Санкт-Петербурге суд на протяжении полугода слушает уголовное дело в отношении пятерых сайентологов. Их обвиняют в том, что они под видом религиозной деятельности занимались предпринимательством. По версии следствия, за четыре года — с 2012 по 2016 год — они заработали более 417 млн руб. Фигурантам в зависимости от их роли в предполагаемой преступной деятельности предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, совершенном организованной группой (п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ), возбуждении ненависти либо вражды (п. «в» ч. 2. ст. 282 УК РФ) и организации экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1, ч. 2. ст. 282.1 УК РФ). Иван Мацицкий, по версии следствия, выступал руководителем сообщества. Своей вины фигуранты не признают.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Сайентологов узнают по уголовным делам их».

Марина Царева, Санкт-Петербург