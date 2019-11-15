Суд выпустил из СИЗО главного фигуранта «дела сайентологов»

Санкт-Петербургский городской суд отказал в ходатайстве следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для духовного лидера «Сайентологической церкви Санкт-Петербурга» Ивана Мацицкого, избрав для него запрет определенных действий. По версии следствия, он занимался предпринимательством под видом религиозной деятельности, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следственные органы предъявили обвиняемым и их защитникам материалы уголовного дела для ознакомления еще 4 мая 2018 года, затем следствие вновь возобновили, через некоторое время заново предъявив обвинение фигурантам. «Таким решением горсуд Санкт-Петербурга формирует позитивную общероссийскую практику: если следователи держали человека в СИЗО для ознакомления с материалами дела, а затем прервали этот процесс, то при возобновлении расследования суд уже не может продлевать меру сверх установленных лимитов»,— заявил “Ъ” адвокат Ивана Мацицкого Евгений Тонков. В СИЗО Иван Мацицкий находился с июня 2017 года, то есть больше двух лет.

«Следствие просило продлить стражу по 19 февраля 2020 года, пояснив, что деятельность адвокатов дезорганизовала работу следственного органа и привела к тому, что фигурантам дела было предъявлено обвинение в разных редакциях, пришлось все начинать заново и перепредъявляться»,— пояснили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Однако суд избрал для Ивана Мацицкого запрет определенных действий, ограничив ему круг общения. В частности, ему запретили использовать средства связи и интернет, а также посещать места проведения массовых и увеселительных мероприятий. Аналогичное решение городской суд Санкт-Петербурга принял в отношении еще одной фигурантки уголовного дела Анастасии Терентьевой.

Как сообщал “Ъ”, пятерых сайентологов обвиняют в том, что они под видом религиозной деятельности занимались предпринимательством. По версии следствия, за четыре года — с 2012 по 2016-й — они заработали более 417 млн руб. Фигурантам в зависимости от их роли в предполагаемой преступной деятельности предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, совершенном организованной группой (п. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ), возбуждении ненависти либо вражды (п. «в» ч. 2. ст. 282 УК РФ) и организации экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1, ч. 2. ст. 282.1 УК РФ). Иван Мацицкий, по версии следствия, выступал руководителем сообщества, Анастасия Терентьева формировала среди членов сообщества негативные идеологические установки и инструктировала подчиненных перед следственными действиями, Галина Шуринова координировала эту деятельность, Констанция Есаулкова разрабатывала схемы сокрытия противоправной деятельности.

О деле — в материале “Ъ” «Сайентолог признал вину».

Марина Царева, Санкт-Петербург