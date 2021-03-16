В Белоруссии создадут совместный с Россией центр подготовки ВВС и войск ПВО

Минобороны Белоруссии сообщило о планах создать совместно с Россией три центра подготовки военных. Учебно-боевой центр подготовки ВВС и войск ПВО появится на территории Белоруссии, а в России — центр совместной подготовки Сухопутных войск и центр на базе Балтийского флота. Ранее о создании центров сообщало Минобороны России.

«Основным предназначением (центра подготовки ВВС и войск ПВО.— “Ъ”) будет совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении ВС РФ, а также совместное выполнение учебно-боевых задач»,— сообщается на сайте Минобороны Белоруссии.

Учебно-боевой центр совместной подготовки Сухопутных войск будет готовить мотострелковые и танковые подразделения с использованием методик, основанных на опыте российских ВС. В Калининградской области создадут учебно-боевой центр на базе Балтийского флота Западного военного округа. Там будут готовить подразделения ВС Белоруссии на базе частей морской пехоты России, оснащенных БТР-82А, также пройдет обучение водолазов.

5 марта состоялась встреча министров обороны России и Белоруссии Сергея Шойгу и Виктора Хренина. Они договорились провести совместные тактические учения российских воздушно-десантных войск и белорусских сил специальных операций в марте.