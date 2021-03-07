Россия и Белоруссия проведут совместные тактические учения

Россия и Белоруссия в марте проведут совместные тактические учения российских вздушно-десантных войск и белорусских сил специальных операций, сообщается на сайте Минобороны РФ. Учения пройдут на полигоне «Поливно» в Ульяновской области и полигоне «Осиповичский» в Минской области.

На российском полигоне учения планируется провести с 9 по 20 марта, на белорусском — с 15 по 27 марта. В учениях в Ульяновской области примут участие 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники от российской стороны, более 80 военнослужащих — от белорусской. В Минской области в учениях поучаствуют около 90 военнослужащих от России, а также более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой от Белоруссии.

Накануне министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех центров совместной подготовки военных. По итогам обсуждения планов сотрудничества на 2021 год Минобороны РФ сообщило, что главы военных ведомств договорились о создании двух центров на территории России и одного — на территории Белоруссии. Кроме того, господин Шойгу пригласил белорусских военным принять участие в армейских международных играх «АрМИ» и в Московской конференции по международной безопасности (ММКБ).

Ранее сообщал “Ъ”, что проведение ММКБ предварительно запланировано на 22–24 июня. В 2020 году она не состоялась из-за пандемии. Ожидается, что конференция пройдет в гибридном формате — часть гостей приедет в Москву, а часть будет выступать и следить за конференцией по видеосвязи.

Подробнее — в материале “Ъ” «Эпоха гибридной безопасности».