Россия и Белоруссия договорились о создании центров тренировки военных

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех центров совместной подготовки военных. По итогам обсуждения планов сотрудничества на 2021 год Минобороны РФ сообщило, что главы военных ведомств договорились о создании двух центров на территории России и одного — на территории Белоруссии.

«Создаваемые российско-белорусские учебно-боевые центры совместной подготовки будут дислоцированы в Нижегородской и Калининградской областях Российской Федерации, а также Гродненской области Республики Беларусь»,— указано на сайте российского Минобороны.

Минобороны РФ сообщило, что главным вопросом, которые обсудили российская и белорусская стороны, была «деятельность по совместной системе противовоздушной обороны». Господин Шойгу пригласил белорусских военным принять участие в армейских международных играх «АрМИ» и в Московской конференции по международной безопасности (ММКБ).

Как ранее сообщал “Ъ”, проведение ММКБ, не состоявшейся в 2020 году из-за коронавируса, предварительно запланировано на 22–24 июня. Ожидается, что конференция пройдет в гибридном формате — часть гостей приедет в Москву, а часть будет выступать и следить за конференцией по видеосвязи.

Подробнее — в материале “Ъ” «Эпоха гибридной безопасности».