Apple договорилась с Минцифры по вопросу предустановки российского софта

Новые телефоны и планшеты Apple с 1 апреля будут предлагать установить российские приложения, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минцифры и подтверждение в офисе Apple. Так компания будет соблюдать требование об обязательной предустановке российского ПО. По данным газеты, решение Apple согласовано с Минцифры.

Приложения из утвержденного правительством списка будут отображаться в диалоговом окне при первоначальной настройке iPhone и iPad, сообщает газета. Если убрать галочки напротив тех или иных приложений, они установлены не будут. Отметим, что на уже продающихся телефонах Samsung и Huawei приложения российских разработчиков — в частности, «Яндекса» и Mail.ru — уже установлены.

Закон о предустановке российского ПО вступает в силу с 1 апреля, до этого сроки переносились дважды. Как ранее сообщал “Ъ”, Минцифры намерена с 1 июля обязать производителей устройств устанавливать российскую поисковую систему по умолчанию. Отметим, что Google по соглашению с «Яндексом» и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) уже предлагает поисковик на выбор в браузере Chrome для Android.

Подробнее — в материале “Ъ” «Искать всех наверх».