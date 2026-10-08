Истинные каспийцы

Накануне мой коллега, приехавший на день раньше, шел по курортной Авазе, построенной словно специально к Каспийскому саммиту и саммиту СНГ (может, так, кстати, и было), от одного отеля к другому. В какой-то момент его, конечно, остановили и попросили отойти от дороги за бетонный столб. И надо было отвернуться от дороги. Оба сотрудника, которые отвели его за столб, тоже отвернулись. Мимо кто-то проехал. Когда коллега все же стал интересоваться, кто это был, ему объяснили, что это был кортеж национального лидера туркменского народа.