Пишите письма

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Электронные адреса позволят малым компаниям отказаться от аренды офисов
08.10.2026, 21:34
Компании малого и среднего бизнеса смогут получать юридически значимую корреспонденцию на адрес электронной почты на «Госуслугах» — соответствующий пакет законопроектов подготовил Минфин. Сейчас получать письма юрлица могут только на физический адрес, и поэтому арендовать офисы вынуждены и те, кому для ведения деятельности они не нужны, с принятием же изменений на этих расходах можно будет сэкономить.
Юридические лица из числа малых и средних предприятий смогут использовать адрес электронной почты в качестве официального канала связи по юридически значимым вопросам (для коммуникации с госорганами, банками, контрагентами). Два соответствующих связанных законопроекта подготовлены Минфином и в случае принятия вступят в силу с 1 января 2028 года.
Ключевое условие — адрес такой электронной почты должен быть создан на портале «Госуслуги». При этом в случае, если в течение трех месяцев компания не будет им пользоваться, сведения о недостоверности записи будут переданы в реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
«Последствия могут быть достаточно серьезными, вплоть до исключения организации из реестра»,— подчеркивает советник Федеральной палаты адвокатов Екатерина Худова.
Юрист White Stone Анастасия Данилина напоминает, что с 1 марта 2027 года, согласно поправкам к закону «О почтовой связи», в качестве официального электронного адреса сможет использоваться только созданный в запускаемой государственной электронной почтовой системе, оператором которой станет «Почта России». «Зарегистрировать в ЕГРЮЛ случайный ящик на публичном бесплатном почтовом сервисе не получится из-за требований безопасности»,— подчеркивает эксперт.
Воспользоваться электронной почтой в качестве официального канала связи смогут как новые, так и уже действующие компании. Условия — они занимаются нелицензируемыми видами деятельности, не являются некредитными финансовыми организациями и не оказывают услуг на финансовом рынке. Кроме того, руководитель должен проживать в РФ, поскольку при использовании «электронки» государственная регистрация компании будет осуществляться по месту его жительства (сейчас это возможно только для индивидуальных предпринимателей).
Из этого вытекает главный плюс нововведения. По действующим правилам для связи с третьими лицами юрлицам нужно иметь физический адрес и, соответственно, снимать офис или помещение в бизнес-центре. Однако, отмечают в Минфине, у некоторых компаний есть возможность вести свою деятельность практически полностью в электронном виде.
Таким образом, с принятием законопроектов юрлица, арендующие офисы лишь для того, чтобы компания имела «физический» адрес, смогут отказаться от этой статьи расходов.
При этом подчеркивается, что переход на использование адреса электронной почты будет добровольным.
В «Опоре России» инициативу Минфина считают проработанной и грамотной, говорит президент объединения Александр Калинин. «У нас много "бумажной" аренды: многие юрлица вынуждены заключать договоры на аренду помещений, которые им не нужны. Туда приходит ФНС, видит, что предприятия по указанному адресу нет, и возникают вопросы»,— объясняет он проблему. По словам господина Калинина, необходимость в офисе для регистрации ООО является одной из основных причин, почему в сравнении с ИП они открываются неохотно. Что касается требования об использовании почтового адреса, сформированного именно на «Госуслугах», то оно, по мнению главы «Опоры» логично: менять адрес почты, на которую будут направляться юридически важные письма, на любой другой «ящик» по своему усмотрению нельзя.
В этом и заключается одно из потенциальных преимуществ проектируемого порядка, соглашается Анастасия Данилина: отправитель и получатель будут связаны с подтвержденной учетной записью, и электронная система будет автоматически фиксировать, что сообщение поступило в официальный электронный ящик организации.
Глава ТПП РФ Сергей Катырин считает, что в случае отказа от аренды помещения в регионах малое предприятие сможет сэкономить минимум 300 тыс. руб. в год без учета расходов на содержание офиса. По его мнению, предусмотренный механизм будет востребован среди компаний, специализирующихся на предоставлении бухгалтерских и консалтинговых услуг, работающих в сфере ИТ, дизайна, рекламы и маркетинга.