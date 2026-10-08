Пишите письма

В «Опоре России» инициативу Минфина считают проработанной и грамотной, говорит президент объединения Александр Калинин. «У нас много "бумажной" аренды: многие юрлица вынуждены заключать договоры на аренду помещений, которые им не нужны. Туда приходит ФНС, видит, что предприятия по указанному адресу нет, и возникают вопросы»,— объясняет он проблему. По словам господина Калинина, необходимость в офисе для регистрации ООО является одной из основных причин, почему в сравнении с ИП они открываются неохотно. Что касается требования об использовании почтового адреса, сформированного именно на «Госуслугах», то оно, по мнению главы «Опоры» логично: менять адрес почты, на которую будут направляться юридически важные письма, на любой другой «ящик» по своему усмотрению нельзя.