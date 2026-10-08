Песков допустил телефонный разговор Путина и Трампа 8 октября
08.10.2026, 21:24
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться 8 октября. Об этом сообщил «Вестям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это может произойти сегодня или завтра, это может не произойти»,— сказал Дмитрий Песков. Он не стал раскрывать повестку нового возможного разговора.
Накануне, в день рождения российского президента, Дональд Трамп сообщил, что у него согласован телефонный разговор с Владимиром Путиным. Когда именно он состоится, американский президент не уточнял.