Масло нашло где подорожать

Производители продуктов, в том числе майонеза, начали получать уведомления о повышении цен на растительное масло с этой недели почти на 20%, до 130 руб. за 1 кг. Это объясняется резким ростом стоимости сырья на мировых рынках. В себестоимости майонеза на масло приходится до 70% затрат. Но производители соусов вряд ли сразу станут транслировать расходы в розничные цены, опасаясь падения спроса.

Маслозаводы начали уведомлять b2b-клиентов о повышении отпускных цен. Как сообщил топ-менеджер крупного производителя майонеза, на прошлой неделе стоимость масла была около 110 руб. за 1 кг, а на этой неделе поставщики подняли цены до 130–135 руб. за 1 кг. Гендиректор АО «Эссен продакшн АГ» (выпускает майонез, кетчуп, горчицу под брендом «Махеевъ») Леонид Барышев говорит, что после заключения соглашения производителей и ритейлеров стоимость подсолнечного масла в b2b-канале сразу начала расти. «Какое-то время цены были на уровне 110 руб. за 1 кг, теперь заводы-поставщики озвучивают стоимость около 130 руб. за 1 кг»,— отмечает он. В соглашении поставщиков с торговыми сетями предельные отпускные цены на масло установлены в 95 руб. за 1 л с НДС, розничные — 110 руб. за 1 л с НДС. Договоренности действуют до 1 апреля. По словам господина Барышева, маслозаводы, вероятно, пытаются переложить убытки от фиксации цен на b2b-клиентов.

Исполнительный директор ГК «Благо» Сергей Бахонкин напоминает, что соглашение фиксирует стоимость рафинированного дезодорированного фасованного масла в торговых сетях и не распространяется на остальную продукцию, например наливное масло, стоимость которого меняется в зависимости от конъюнктуры. За последние три недели цены на подсолнечное масло на экспортном базисе выросли примерно на $400 за тонну, указывает он. По словам топ-менеджера, это позволяет переработчикам сохранять стоимость на социально значимую продукцию, регулируемую соглашением. В ГК «Эфко» также объясняют повышение отпускных цен на растительные масла в сегменте b2b ростом цен на мировом рынке. Гендиректор ГК «Русагро» Максим Басов говорит, что группа цены не пересматривала, но отметил, что масла на внутреннем рынке осталось не так много. По словам господина Барышева, в b2b-сегменте уже ощущается нехватка сырья, а урегулировать ситуацию может введение экспортной пошлины.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что экспортные цены на российское масло на прошлой неделе выросли сразу на $100 за тонну, до $1,68 тыс. за тонну (FOB). Растительные масла в мире продолжают дорожать в том числе в связи с увеличением цен на нефть и растущим спросом, отмечает он. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, частично рост мировых котировок может быть связан с опасениями введения экспортной пошлины на российское масло.

По данным «Эссен продакшн АГ», 67% себестоимости майонеза приходится на подсолнечное масло, а повышение цен на масло почти на 35% в течение 2021 года — это рост себестоимости 1 кг майонеза на 23 руб. В онлайн-супермаркете «Перекресток впрок» майонез «Махеевъ Провансаль» стоит 77,4 руб. за упаковку 380 г. По данным NielsenIQ, продажи майонеза в крупнейших розничных сетях России в 2020 году выросли на 11% в деньгах и на 4% в объемах.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечает, что производители майонеза не могут проигнорировать столь заметное удорожание ключевого сырья, но компании вряд ли станут резко транслировать рост себестоимости в цены на полках, опасаясь падения спроса. Собеседник “Ъ” на рынке добавляет, что подорожание масла влияет и на производителей другой продукции, например кондитерских изделий. С учетом роста стоимости сырья, подорожания логистики и невозможности поднять цены в условиях низкой покупательной способности ситуация для поставщиков может быть критичной, указывает он.

Анатолий Костырев