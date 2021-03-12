Субсидии прямого отжима

Производители подсолнечного масла могут получить 8 млрд руб. субсидий после окончания действия соглашений о фиксации цен. Как рассчитывают в Минсельхозе, это поможет сохранить стабильный уровень стоимости продукции для потребителей. Но компенсировать издержки от введения экспортной пошлины на масло мера не сможет. А производители подсолнечника, которым ранее планировалось направить эти средства, видят риски для развития сырьевой базы.

Средства, предусмотренные в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК» на стимулирование производства семян подсолнечника, будут направлены для наращивания выпуска бутилированного подсолнечного масла. Такое решение принято по итогам совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова в начале марта, рассказал источник “Ъ”, знакомый с результатами встречи. Сейчас в рамках проекта субсидируется только производство рапса и сои, но в конце 2020 года в Минсельхозе говорили о возможном расширении программы и на подсолнечник.

В Минсельхозе подтвердили “Ъ”, что рассматривают возможность разработки временного механизма возмещения затрат на производство и реализацию бутилированного масла.

Предлагаемый срок — с 1 апреля по 1 октября 2021 года. Необходимое финансирование будет перераспределено из средств на стимулирование увеличения производства подсолнечника. Потребность оценивается примерно в 8 млрд руб. В Минсельхозе заявили, что мера направлена на сохранение финансовой устойчивости переработчиков и стабильного уровня цен на готовую продукцию для потребителей.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов полагает, что субсидия — компенсация издержек производителей от фиксации цен. В декабре поставщики и ритейлеры договорились об удержании предельных отпускных цен на масло на уровне 95 руб. за 1 л с НДС. Соглашение действует до 31 марта этого года. Исполнительный директор Масложирового союза (включает ГК «Эфко», «Юг Руси», «Астон», ГК «Русагро») Михаил Мальцев говорил, что продление соглашений не планируется, но организация прорабатывает меры саморегулирования для обеспечения минимального изменения цен на масло до конца сезона.

Источник “Ъ” из числа производителей рассказал, что субсидирование выпуска бутилированного масла — часть обсуждаемой концепции в правительстве, второй элемент которой — введение «плавающей» пошлины на масло с нового сезона, с сентября 2021 года. О том, что Минэкономики прорабатывает вопрос демпфера на растительное масло, глава министерства Максим Решетников сообщил в среду на совещании Владимира Путина с членами правительства. Подробностей он не привел.

По данным источника “Ъ”, «плавающая» пошлина может быть в размере 70% от разницы между ценовым индикатором и около $1 тыс. за тонну.

По данным «Совэкона», экспортные цены на подсолнечное масло находятся на уровне $1,5 тыс. за тонну (FOB). Таким образом, возможные потери от экспорта около 1 млн тонн масла можно оценить в $350 млн или 25,9 млрд руб. по курсу ЦБ. Институт конъюнктуры аграрного рынка в этом сезоне оценивал экспорт подсолнечного масла в 3,1–3,3 млн тонн при сохранении нулевой пошлины. В Минэкономики заявили, что совместно с Минсельхозом ведут работу по определению основных параметров механизма.

По словам Андрея Сизова, возможные потери от введения пошлин на экспорт подсолнечного масла для всех участников рынка могут быть выше 8 млрд руб. По его словам, если для маслозаводов пошлина грозит проблемами в краткосрочной перспективе, то ущерб для сельхозпроизводителей может иметь долгосрочный характер: «Если раньше можно было переключиться с производства зарегулированного зерна на подсолнечник, то теперь и это решение под вопросом». Источник “Ъ” среди производителей масличных говорит, что крупные растениеводы уже подготовились к весеннему севу, а небольшие хозяйства на ситуацию не повлияют. Но перенаправление господдержки с производителей подсолнечника на переработчиков тревожит, опасается собеседник “Ъ”. «В условиях дефицита сырья это сложно назвать стимулирующей мерой для развития сырьевой базы»,— считает он. По предварительным данным Росстата, в 2020 году урожай подсолнечника в РФ снизился на 13,4% год к году, до 13,3 млн тонн.

Анатолий Костырев