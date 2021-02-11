«Это тяжелая зима, но мы все яснее видим, куда мы идем» Германию держат на карантине, несмотря на снижение заболеваемости

Введенный в начале ноября в Германии общенациональный карантин продлится минимум четыре месяца: его продлят до 7 марта. Такое решение в среду поздно вечером приняла канцлер ФРГ Ангела Меркель совместно с главами федеральных земель, а в четверг попыталась объяснить его депутатам Бундестага и согражданам. Ни днем больше необходимого меры сохраняться не будут, заверила она.

В четверг Институт Роберта Коха сообщил, что накануне число новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в ФРГ составило 10 237, скончались 666 больных COVID-19. «Мы можем быть очень довольны»,— объявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель, указав, что индикатор заболеваемости в последние семь дней составил 68 (то есть 68 новых больных на 100 тыс. населения). Однако если в первую волну коронавируса Германия практически избежала локдауна, то теперь жесткие карантинные меры, срок действия которых истекал на днях, было решено продлить еще на месяц.

«Я знаю, насколько большую цену мы вынуждены заплатить за то, чего мы достигли в борьбе против вируса,— обратилась канцлер к согражданам, выступая в четверг с трибуны Бундестага.— Это тяжелая зима, но мы все яснее видим, куда мы идем».

Она отметила, что те страны, где показатели заболеваемости лучше, раньше ввели жесткий локдаун и таким образом смогли приостановить распространение вируса.

Поблагодарив немцев за все уже приложенные усилия, она напомнила, что до сих пор в Германии удавалось избежать переполненных больниц, пусть даже ценой ограничений. И ни днем дольше необходимого ограничения сохранены не будут, заверила канцлер. «Текущие меры согласованы единогласно, необходимы и соразмерны, они нужны, чтобы вывести заболеваемость на тот уровень, который мы сможем контролировать»,— объяснила она.

Как пишет издание Der Spiegel, канцлеру близка позиция, согласно которой необходимо добиваться минимальных показателей заболеваемости (а не ждать, пока в обществе появится коллективный иммунитет). Впрочем, издание приводит и серьезные недочеты, предъявляемые властям. Например, задержку с организацией массовой вакцинации или неготовность предложить какие-либо решения по снижению заболеваемости в школах и детских садах, кроме банального проветривания. Однако канцлер согласилась, что эти проблемы требуют системного решения.

Пока же главной антиковидной мерой стало продление карантина. Соответствующее решение было принято накануне поздно вечером по итогам интенсивных многочасовых переговоров между Ангелой Меркель и главами федеральных земель. В ФРГ земли обладают широкими полномочиями, и канцлер не могла единолично принять решение, а затем «спустить» его в регионы — надо было найти компромисс с их руководителями. Это было нелегко: одни категорически настаивали на ослаблении карантина, другие — на их стороне была и Ангела Меркель — придерживались более консервативного подхода, полагая, что ранний отказ от ограничительных мер может аукнуться новым всплеском заболеваемости.

В итоге было решено оставить страну на карантине не до 14 февраля, а до 7 марта. Карантин был введен в Германии еще в первых числах ноября, а нынешние жесткие ограничения действуют с 16 декабря. Практически под запретом оказались встречи с друзьями, коллегами и даже родственниками (собираться вместе могут жители одного домохозяйства плюс один человек дополнительно), дети учатся удаленно, закрыты все общественные учреждения: музеи, спортзалы и торговые центры — все, кроме продуктовых, небольших хозяйственных и зоомагазинов, аптек, отделений банков и почтамта.

Правда, с 1 марта смогут все-таки открыться парикмахерские. А вот решения об открытии школ и детских садов федеральные земли примут самостоятельно, и в некоторых землях учебные учреждения могут открыться еще в феврале.

Следующий важный шаг — организация широкой кампании по вакцинации. Хотя решение о прививке остается добровольным, власти надеются до конца лета дать возможность привиться всем жителям страны. Пока доступ к вакцинам остается ограниченным, но хотя бы одну дозу препарата получили уже почти 3 млн человек. «Я понимаю, что начало прививочной кампании в Германии многих разочаровало. Ожидания были огромными,— отметила канцлер в четверг.— Но у нас есть вакцины, и это поворотный пункт пандемии. Будем пытаться поддерживать производителей, пытаться искать новые производственные мощности и продолжать увеличивать производство, что очень важно ввиду мутаций».

Галина Дудина