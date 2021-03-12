С партии Ангелы Меркель сорвали маску

Сразу в двух федеральных землях Германии в воскресенье пройдут выборы в региональные парламенты — ландтаги. Но на этот раз от мнения избирателей Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца будет зависеть не только политика их регионов. За полгода до федеральных парламентских выборов голосование на юго-западе страны станет лакмусовой бумажкой для канцлера Ангелы Меркель и правящего Христианско-демократического союза (ХДС), только что пережившего громкий коррупционный скандал.

14 марта на юго-западе Германии пройдут выборы в ландтаг Баден-Вюртемберга — третьей по величине и одной из самых экономически активных земель ФРГ с 11 млн населения. Именно там расположены штаб-квартиры компаний Daimler, IBM, Porsche и Robert Bosch. В тот же день проголосуют жители земли Рейнланд-Пфальц на границе с Бельгией, Францией и Люксембургом. Итоги этих двух голосований — главная политическая интрига в ФРГ на ближайшие дни. Ведь, судя по опубликованным в четверг результатам опроса исследовательской группы Civey, почти две трети немцев сейчас признаются в снижении доверия к правящему блоку ХДС/ХСС. И электоральный результат в двух федеральных землях покажет, так ли это.

Уже осенью Германию ждут парламентские выборы, по итогам которых станет ясно, кто сменит Ангелу Меркель на посту канцлера. Недавние выборы нового лидера ее Христианско-демократического союза, казалось, давали шансы консерваторам сохранить это кресло за собой. Внутрипартийное голосование выиграл премьер-министр федеральной земли Северный Рейн—Вестфалия Армин Лашет, и его будущее выдвижение на пост канцлера выглядело оправданным шагом, хотя и откладывалось до объявления итогов голосования в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце. Однако сейчас эксперты не исключают, что этот предвыборный тест канцлер Меркель и ее партия могут с треском провалить.

Еще на прошлой неделе телеканал ZDF обнародовал данные опроса Politbarometer, проведенного социологическим институтом Forschungsgruppe Wahlen. В Баден-Вюртемберге итоги опроса были не самыми радужными для ХДС: если бы выборы состоялись в прошлые выходные, то первое место с 35% получили бы «Зеленые», только второе, с 24% и серьезным отставанием,— ХДС, а третье, с 11%,— «Альтернатива для Германии». Социал-демократы (СДПГ) и ориентирующаяся на бизнес-элиту Свободная демократическая партия (СвДП) могли бы получить по 10% голосов. В Рейнланд-Пфальце ХДС также мог бы занять второе место с 29% голосов, уступив первенство СДПГ (33%).

Однако в прошлые выходные ХДС потряс коррупционный скандал, который теперь может существенно повлиять на настроения избирателей юго-запада страны. Как ранее сообщило издание Der Spiegel, депутат от ХДС Николас Лёбель сумел через принадлежащую ему компанию заработать порядка €250 тыс. на комиссиях по закупкам медицинских масок китайского производства. К началу марта стали известны подробности: на посредничестве в системе, аналогичной госзакупкам, при продаже масок и респираторов неплохо заработал депутат «братского» ХДС Христианско-социального союза Георг Нюссляйн. Подобная забота о собственных интересах в условиях кризиса и жестких карантинных мер нанесла серьезный удар по репутации союзников. «Это подрывает доверие к нашей демократии»,— признал министр здравоохранения Йенс Шпан. После 8 марта оба депутата объявили о выходе из своих партий. Руководство фракции ХДС/ХСС тут же поручило остальным парламентариям выступить с декларацией о том, что они никак не нажились на пандемии. Но опубликованные в четверг результаты опроса, проведенного исследовательской группой Civey по заказу ряда СМИ, свидетельствуют: этот шаг не был эффективным. По данным социологов, только треть опрошенных доверяют блоку ХДС/ХСС в той же мере, что и раньше. А 60% признаются, что афера с медицинскими масками негативно повлияла на их отношение к обеим партиям. 75% полагают, что этот скандал скажется на итогах осенних парламентских выборов.

СМИ и избиратели при этом критикуют политику правительства (в которое входят ХДС, ХСС и СДПГ) в области здравоохранения. Если с первой волной пандемии коронавируса власти ФРГ справились получше многих, то вторую и теперь третью обуздать не смогли. Накануне в ФРГ за сутки было выявлено более 14,3 тыс. новых случаев заболеваемости — рекордный показатель за последний месяц. При этом еще в первых числах ноября в Германии был введен карантинный режим, а с 16 декабря по начало марта действовали жесткие ограничения. С 8 марта в ряде федеральных земель эти ограничения были смягчены, однако решение принималось не канцлером, а на региональном уровне. Но теперь падение общенационального рейтинга главной правящей партии может дать знать о себе и на региональных выборах.

Галина Дудина