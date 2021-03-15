Следователям прописали строгий режим

Басманный райсуд Москвы вынес приговор следователям центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) Сергею Дубинскому и Андрею Триневу, назначив им шесть и восемь лет колонии строгого режима за взятки. Оба лишены специальных званий и не смогут по десять лет работать в правоохранительных органах.

Сергей Дубинский и Андрей Тринев были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Гособвинение запрашивало для них по восемь лет колонии строгого режима, штрафы, запрет на работу в правоохранительных органах и лишение званий. Суд, учитывая в том числе наличие онкологического заболевания у Дубинского, немного смягчил бывшим следователям приговоры.

Сергей Дубинский был приговорен к шести годам заключения с запретом в течение десяти лет работать в правоохранительных органах после освобождения и должен выплатить государству штраф в размере 10 млн руб.

Его подельник Андрей Тринев получил восемь лет заключения, десятилетний запрет, но без штрафа. Оба были лишены званий полковника и майора юстиции соответственно. Экс-следователь Дубинский был взят под стражу в зале суда — в последнее время он находился под домашним арестом.

Дубинского и Тринева, напомним, взяли с поличным при получении 5 млн руб. от адвоката Алексея Коврижкина, представлявшего интересы топ-менеджеров банка «Экспресс-кредит», в отношении которых расследовалось дело о мошенничестве на сумму более 200 млн руб. Оказавшись под следствием, бывшие сотрудники СКР частично признавали свою вину, утверждая, что лишь хотели обмануть банкиров, а потому просили переквалифицировать их дело на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Впоследствии, правда, следователи отказались от признаний, утверждая, что их обманули бывшие коллеги по СКР и сам защитник.

Отметим, что господин Коврижкин, выступавший заявителем по данному делу и защищавший бывшего полицейского Игоря Ляховца по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, был лишен адвокатского статуса. Его коллеги по адвокатской палате пришли к выводу, что защитник негласно сотрудничал со следствием и спецслужбами. Алексей Коврижкин обжаловал данное решение в Хамовническом райсуде, но рассмотрение несколько раз откладывалось как раз из-за дела бывших следователей. Сейчас он надеется с помощью суда вернуть свой статус.

Николай Сергеев