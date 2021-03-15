Российские поисковики уравняют в условиях

Власти обяжут производителей устанавливать на гаджеты российский поисковик. В Минцифры “Ъ” подтвердили, что требование начнет действовать с 1 июля. Какой именно сервис будет работать по умолчанию, правительство определит позже. Но источники газеты полагают, что речь идет о поддержке «Яндекса». Минцифры хочет уравнять условия на рынке между российскими и зарубежными игроками, объясняют собеседники “Ъ”. При этом «Яндекс», по его собственным оценкам, занимает 60% российского рынка поиска.

Зачем нужно новое требование? И как оно повлияет на пользователей и бизнес? Главный редактор vilianov.com, IT-эксперт Сергей Вильянов уверен, что покупатели гаджетов не заметят изменений, при этом структура поискового рынка может поменяться: «Если все будет зациклено именно на “Яндексе”, то это дискриминация, причем не только по отношению к Google, который переживет, но и по отношению к Mail.ru Group со своими поисковые инструменты.

Выбор, разумеется, можно будет сделать, но то, что его изначально пытаются отнять, это неправильно.

На пользователей это сильно не повлияет, потому что решение “Яндекса” как минимум не хуже Google, а может быть, в чем-то даже и лучше с учетом российских реалий.

Большинство людей не задумывается, с помощью какого поисковика он ищет информацию, и, возможно, отсутствие выбора станет даже более комфортным. С точки зрения денег это будет хорошо: новые пользователи массово повалят на “Яндекс”, что позволит компании получить дополнительный доход. С точки зрения репутации не очень, потому что это будет означать, что у кого-то есть инструменты, которые помогают проворачивать такие фокусы. Должен быть выбор, хотя бы между двумя отечественными поисковыми механизмами. Я думаю, что Google переживет, потому что он имеет достаточную долю рынка, и с помощью одних только новых смартфонов эту долю не поколебать. Какие-то проценты могут сдвинуться не в пользу компании, но это будет не катастрофическая история, потому что у Google очень много других инструментов, позволяющих удерживать и увеличивать аудиторию».

Новое требование расширяет закон о предустановке российского софта, который вступит в силу через две недели, — его также называют «законом против Apple». Среди обязательных программ — браузеры, соцсети и мессенджеры — всего 16 категорий. А в июле тех, кто продает гаджеты без российских приложений, начнут штрафовать. Максимальная сумма может достигать 200 тыс. руб. Не исключено, что некоторые производители не успеют договориться с разработчиками, а значит, часть гаджетов может, хотя бы на время, но исчезнуть с рынка, отмечает директор по связям с общественностью ассоциации производителей электроники РАТЭК Антон Гуськов:

«Мы просили ввести штрафы через год. Видимо, законодатели нас услышали, но не до конца, поэтому перенесли все на июль. Здесь мы опасаемся больше всего, что надзор будет не готов: это новое регулирование, которое в деталях не всегда понятно даже профессиональным участникам рынка. Регулирование здесь будет осуществлять Роспотребнадзор, так как будет действовать закон “О защите прав потребителей”, как бы анекдотически это ни звучало, и здесь, конечно же, возможны какие-то сложности с контролем, поэтому мы посчитали, что лучше бы это перенести все на год.

Список предложений сформирован, но сложности, как мы сейчас видим, возникают на этапе взаимодействия между производителями техники и разработчиками.

Чтобы использовать чужой продукт, необходимо заключение договора. Некоторые разработчики ПО к этому были не готовы — или затягивали этот процесс, или отказывались подписывать соглашение. Мы знаем, что не все предоставляют версии своего программного обеспечения для предустановки, потому что она отличается от той, которую обыкновенный пользователь может скачать в магазине предложений. Насколько я знаю, все серьезные, законопослушные компании, так или иначе, стремятся исполнить это законодательство. Но сужение ассортимента — действительно риск, потому что, если какой-то программный продукт не сможет быть установлен, то, конечно же, этот гаджет в России продавать законопослушная компания не будет, соответственно, это может привести к сужению ассортимента».

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В «Яндексе» заявили, что пользователи должны иметь возможность самостоятельно установить поисковую систему по умолчанию. Возможным решением в компании считают окно выбора при включении гаджета. Закон о предустановке российского софта приняли в декабре 2019 года. Изначально поправки должны были вступить в силу прошлым летом. Но позже срок отложили до января, а затем — до апреля текущего года.

Илья Сизов