Российский софт расширяет приставительство

Как выяснил “Ъ”, требования по предустановке отечественно программного обеспечения могут распространить на ТВ-приставки, которые в том числе продают и сдают в аренду операторы связи. В Минцифры разработку идеи не признают, но о ней говорят целый ряд участников рынка. В текущей версии закона только производители Smart TV должны с 1 апреля устанавливать отечественные браузер, поисковик, соцсети и онлайн-кинотеатры. Если инициативу примут, операторам придется ставить на свои приставки приложения конкурентов, предупреждают эксперты.

Источники “Ъ” на телекоммуникационном рынке рассказали, что Минцифры хочет распространить требования по предустановке отечественных приложений на ТВ-приставки. По словам двух собеседников “Ъ”, министерство обсуждало такую возможность на закрытых совещаниях с участниками рынка и экспертами в начале года. Речь, в частности, идет о том, чтобы операторы связи устанавливали на приставки, которые они продают или сдают в аренду абонентам, те же приложения, которые по требованию законодательства нужно ставить на телевизоры с функцией Smart TV. «Но документа о такой инициативе пока нет»,— отмечает один из источников “Ъ”. В Минцифры отрицают, что такая идея прорабатывается.

ТВ-приставки позволяют оснастить обычный телевизор функционалом Smart TV, то есть пользователь сможет не только получить доступ к обычному ТВ в цифровом качестве, но и, например, к YouTube, социальным сетям, приложениям с музыкой. ТВ-приставки, как правило, работают на операционной системе Android или iOS. Их выпускают как производители электроники, например Xiaomi и Apple, так и российские операторы связи, например МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и «Ростелеком».

С 1 апреля по законодательству на смартфоны и планшеты потребуется устанавливать 16 классов программ, в числе которых приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии» (бренд «МойОфис»), а также «Госуслуги» и платежная система «Мир». На Smart TV нужно будет устанавливать браузер, поисковик, соцсети и аудиовизуальные сервисы. Производители имеют право выбирать, какой онлайн-кинотеатр установить, если предлагается несколько вариантов. Отдельно был утвержден их перечень, который включает ivi, Okko, More.tv, Wink, Premier, Start, «Кинопоиск HD», «Смотрим», сервисы НТВ и «Первого канала».

В «Триколоре» “Ъ” сообщили, что «в курсе ситуации». Подобные предложения приведут к тому, что большая часть оборудования просто не будет работать из-за технологической несовместимости с чужим ПО, считают в компании. «Если инициатива коснется неоператорского сегмента приставок, мы готовы участвовать в подаче заявок на предустановку»,— сообщили в «Ростелекоме» (развивает онлайн-кинотеатр Wink). В МТС и «Вымпелкоме» отказались от комментариев, в «МегаФоне» не ответил на запрос.

С Ассоциацией торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники инициатива не обсуждалась, сообщил ее представитель Антон Гуськов. «Мы считаем предложение несвоевременным и безответственным»,— сказал он. По его мнению, понимание нового регулирования «только складывается» и подготовка к его исполнению идет непросто. О том, что закон об обязательной предустановке отечественных приложений может не оправдать надежды их разработчиков, “Ъ” рассказывал 21 января. В частности, производители смартфонов готовятся ставить отечественные сервисы только в «окно выбора», где пользователи смогут пропустить их установку.

Производителей телевизионных приставок еще в 2020 году пытались обязать предустанавливать отечественное ПО, но после замечаний ассоциаций от этой идеи отказались, говорит исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. Проблема, по его мнению, не только в том, что производителям предлагается устанавливать программное обеспечение прямых конкурентов, но и в том, что оно в большинстве случаев технологически несовместимо с выпускаемым «железом».

О том, что Минцифры хотело расширить требования по предустановке на новые виды устройств, говорит и аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Но идея, по его мнению, выглядит нежизнеспособной, в том числе потому что ТВ-приставки имеют слишком малый объем памяти.

Дмитрий Шестоперов, Никита Королев, Юлия Тишина