Приложениям указали на окно

Закон об обязательной предустановке на смартфоны и другие устройства отечественных приложений может не оправдать надежды их разработчиков на привлечение новой аудитории. Как выяснил “Ъ”, производители смартфонов готовятся ставить отечественные сервисы только в «окно выбора» при активации устройства, где пользователи смогут пропускать их установку. «Яндекс», чтобы его сервисы попали на главный экран, готов платить производителям, но их не устраивают условия.

Исполнение закона об обязательной предустановке отечественных приложений на продающиеся в России смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV, который вступает в силу с апреля, может оказаться под угрозой, выяснил “Ъ”. По словам двух источников в производителях смартфонов, они пока не могут договориться с разработчиками приложений об условиях предустановки.

С 1 апреля на смартфоны и планшеты потребуется устанавливать 16 классов программ, в числе которых приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии» (НОТ; бренд «МойОфис»), а также «Госуслуги» и платежная система «Мир». Отдельно был утвержден перечень отечественных видеосерверов для предустановки, он включает ivi, Okko, More.tv, Wink, Premier, Start, «Кинопоиск HD», «Смотрим», сервисы НТВ и «Первого канала».

Проблема для производителей смартфонов в том, что, согласно подзаконному постановлению, они не вправе требовать с владельцев приложений плату за их предустановку. Но при этом они могут выбрать один из трех ее способов: полностью загрузить приложение на жесткий диск, поставить только иконки для скачивания или ввести диалоговое окно при активации устройства, с помощью которого потребитель сам скачает софт по своему выбору. По словам источника “Ъ” в одном из производителей, большинство брендов предлагают владельцам приложений вариант с окном выбора, но он не устраивает, например, «Яндекс». «Компания настаивает на установке на жесткий диск, причем требует, чтобы ее сервисы располагались на главном экране смартфона наравне с сервисами Google, которые предустановлены на всех устройствах с Android»,— поясняет он.

Чтобы попасть на главный экран в смартфонах, «Яндекс» готов продолжить платить их производителям примерно по 25 руб. (около $0,35) за устройство, маскируя эти платежи под маркетинг или другие услуги, рассказывает другой источник. По его словам, это значительно меньше, чем раньше, когда подобная услуга стоила от $1 до $5. Наиболее выгодной, по словам источника, для производителей была модель разделения доходов, которые «Яндекс» и Mail.ru Group получали от рекламы в предустановленных приложениях за год.

В «Яндексе», Mail.ru Group и НОТ не стали комментировать детали договоров. При этом в «Яндексе» отметили, что у компании давно есть соглашения о сотрудничестве с большинством крупнейших производителей смартфонов и постоянно ведутся переговоры о «новых интеграциях и форматах сотрудничества, которые не отражены в законе».

Honor не будет ограничиваться способами предустановки, предусмотренными законом, и обеспечит пользователям доступ ко всем необходимым приложениям в различных вариантах, заявил “Ъ” президент компании в России, Турции и СНГ Тони Ран. В Huawei ограничились заверением, что компания исполнит закон о предустановке. В Vivo сообщили, что прорабатывают все три предусмотренных технических решения и готовы реализовать любое. Realme пока обсуждает вариант предустановки со своей штаб-квартирой и «будет ориентироваться на удобство для пользователей», рассказал его директор по развитию бизнеса в Россия Дмитрий Гостев. В Samsung, Xiaomi, Oppo отказались от комментариев, в Apple не ответили на запрос.

Очевидно, что «Яндекс» и Mail.ru Group больше не хотят делиться доходами с производителями, а тем невыгодно размещать на первом экране смартфона 16 категорий приложений, на которых они не могут заработать, поясняет аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Установка приложений в окне выбора при этом невыгодна разработчикам, поскольку в большинстве случаев пользователи будут просто пропускать эти окна, рассуждает эксперт. Таким образом, констатирует эксперт, разработчики приложений рискуют вовсе не получить выгоды от закона, если не найдут с производителями компромисс.

Юлия Тишина