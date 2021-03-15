Кремль прокомментировал задержание мундепов на форуме в Москве

Поводом для действий правоохранительных органов на форуме муниципальных депутатов стали зафиксированные нарушения, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 13 марта полиция задержала около 200 участников форума «Муниципальная Россия». Полицейские говорили, что операция связана с тем, что мероприятие организовано нежелательной на территории страны организацией, позже ГУВД Москвы назвало первой причиной «нарушение установленных санитарно-эпидемиологических требований».

«Все-таки причины задержания были, насколько мы понимаем, разъяснены участникам, и не Кремлю оценивать причины задержания. Но исходим из того, что были отфиксированы определенные нарушения, которые и стали поводом для соответствующих действий правоохранительных органов»,— ответил господин Песков во время пресс-колла на вопрос об обоснованности задержания участников форума.

Он также отметил, что вопросы о конкретных нарушениях нужно задавать МВД. «Это не совсем наша прерогатива»,— сказал пресс-секретарь.

Форум «Муниципальная Россия» организовал проект «Объединенные демократы» — его курирует «Открытая Россия», связанная с Михаилом Ходорковским. Участникам вменяют нарушение ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации). Вечером 13 марта всех задержанных отпустили.

Подробнее о задержании участников форума — в материале “Ъ” «Несоответствие форума задержанию».